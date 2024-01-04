快訊

不滿年終僅2.3個月 高鐵工會喊「4個月才合理」：罷工準備好了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被公司要求密碼設超難解16碼...員工用1舉動防忘 網噴笑：共創資安漏洞

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友被公司要求改電腦密碼長度至少16碼來提升資訊安全。情境示意圖。圖／Ingimage
一名日本網友被公司要求改電腦密碼長度至少16碼來提升資訊安全。情境示意圖。圖／Ingimage

近年駭客們的手法越來越高明，許多企業不僅會告訴員工要將電腦、帳號設密碼，同時也要求密碼組合要長，最好是大小寫英文、數字、符號相組，讓人難以破解。一名日本網友透露，公司為提升資安，要求員工改成至少有16個字元的密碼，但同事當然記不住這麼一大串的密碼，全用一個舉動防忘記，令他哭笑不得。

一名日本網友於X平台表示，為了提高資安意識與加強系統安全，近日他收到公司指令，要求全體員工將電腦密碼改掉，長度至少要16個字元，並將大寫英文字母、小寫英文字母、標點符號和數字交互穿插其中。

但這種密碼規則考驗員工記憶力與耐心，許多人怕忘記密碼，同時也怕到班時找密碼時間太久，索性就將密碼寫起來，直接貼在座位桌上，讓自己私密資訊瞬間「公開透明化」，令該名網友哭笑不得。

貼文曝光後引發討論，許多網友直呼設定16個字元太難了，而且還得定期修改密碼，「這是一個非常高的安全級別」、「而且還必須每90天更改一次密碼，還不能重複使用舊密碼」、「如果您將電腦視為死亡筆記，用罵老闆的壞話作為密碼，就可能永遠不會忘記它...」、「接下來你可以將密碼改成主機和顯示器型號哈哈哈」。

有人被密碼貼座位的舉動笑翻，表示這下子全部人都知道彼此密碼了，也有人留言表示，「最好的方式是將便利貼放在抽屜裡，這樣來上班也能看到，也不會輕易讓別人看到」。

密碼 日本 資安

相關新聞

被公司要求密碼設超難解16碼...員工用1舉動防忘 網噴笑：共創資安漏洞

近年駭客們的手法越來越高明，許多企業不僅會告訴員工要將電腦、帳號設密碼，同時也要求密碼組合要長，最好是大小寫英文、數字、符號相組，讓人難以破解。一名日本網友透露，公司為提升資安，要求員...

百萬YouTuber失蹤 被發現「埋在朋友家後院」遭指愛愛暴斃

巴西一名百萬YouTuber從聖誕節開始失蹤，沒想到後來再被發現時竟已成為一具屍體，被埋在朋友家的後院。

緊鄰加油站！日本新宿集合式住宅竄火舌 18輛消防車馳援、已知7人傷

日本新聞網（NNN）及富士新聞網（FNN）4日報導，日本東京都新宿區1棟12層樓高的公寓發生火災，已知7人受傷，但傷勢不...

越南哄抬COVID-19試劑近3倍價 貪官為企業護航不認受賄

越南多名官員涉嫌在COVID-19期間為特定企業護航，在檢測試劑核准、投入使用過程一路開綠燈，試劑售價哄抬至近3倍。官員...

年輕人比上一代老的快？ 專家：太早接觸醫美和社群媒體

1981年到1996年之間出生的人通常被稱為千禧世代（Millennials），是目前社會上的中堅分子。近期專家分析Z世代（Generation Z，指1997到2012年出生的人）和千禧世代的外表，發現千禧世代保養得更好，外表看起來通常更年輕，認為Z世代看起來比實際年齡老，是太早接觸醫美和社群媒體造成的。

研究：帶有「雙性戀基因」男性平均生育更多後代

科學家首度識別出與人類雙性戀行為有關的遺傳變異，他們同時發現，當這些遺傳標記（genetic markers）出現在異性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。