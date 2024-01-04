被公司要求密碼設超難解16碼...員工用1舉動防忘 網噴笑：共創資安漏洞

近年駭客們的手法越來越高明，許多企業不僅會告訴員工要將電腦、帳號設密碼，同時也要求密碼組合要長，最好是大小寫英文、數字、符號相組，讓人難以破解。一名日本網友透露，公司為提升資安，要求員工改成至少有16個字元的密碼，但同事當然記不住這麼一大串的密碼，全用一個舉動防忘記，令他哭笑不得。

一名日本網友於X平台表示，為了提高資安意識與加強系統安全，近日他收到公司指令，要求全體員工將電腦密碼改掉，長度至少要16個字元，並將大寫英文字母、小寫英文字母、標點符號和數字交互穿插其中。

但這種密碼規則考驗員工記憶力與耐心，許多人怕忘記密碼，同時也怕到班時找密碼時間太久，索性就將密碼寫起來，直接貼在座位桌上，讓自己私密資訊瞬間「公開透明化」，令該名網友哭笑不得。

貼文曝光後引發討論，許多網友直呼設定16個字元太難了，而且還得定期修改密碼，「這是一個非常高的安全級別」、「而且還必須每90天更改一次密碼，還不能重複使用舊密碼」、「如果您將電腦視為死亡筆記，用罵老闆的壞話作為密碼，就可能永遠不會忘記它...」、「接下來你可以將密碼改成主機和顯示器型號哈哈哈」。

有人被密碼貼座位的舉動笑翻，表示這下子全部人都知道彼此密碼了，也有人留言表示，「最好的方式是將便利貼放在抽屜裡，這樣來上班也能看到，也不會輕易讓別人看到」。