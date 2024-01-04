百萬YouTuber失蹤 被發現「埋在朋友家後院」遭指愛愛暴斃

巴西一名百萬YouTuber從聖誕節開始失蹤，沒想到後來再被發現時竟已成為一具屍體，被埋在朋友家的後院。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，26歲的梅代羅斯（Carlos Henrique Medeiros）是巴西知名的百萬YouTuber。他常在YouTube上分享惡搞的影片，光是在YouTube上就有177萬粉絲。

梅代羅斯在去（2023）年12月25日當天跟朋友吃晚餐，但是吃完晚餐卻再也沒有回家。朋友接受調查時表示，梅代羅斯在當天凌晨2點就離開了。梅代羅斯的家人前往附近的醫院和樹林尋找，但還是沒有找到他的身影，直到有人在12月30日表示，自己曾在一對夫妻住家後院看到「一堆泥土」，警方才前往調查。

警察到場調查時發現這棟住宅為28歲的何塞（Renan José）及24歲的妻子梅洛（Caroline Mello）所有，而梅代羅斯的屍體就埋在後院的那堆土中。夫妻倆宣稱，當天梅代羅斯在他們的家中吸食毒品，隨後跟梅洛的妹妹發生性關係時暴斃。夫妻倆表示，因為他們不知道該怎麼處理屍體，所以才會想到要把屍體埋在後院。

12月31日，何塞和梅洛到警局自首。警方表示，屍體上並沒有刀傷、勒傷或槍傷，之後還需進行解剖驗屍才能確定梅代羅斯的死因。若驗屍報告證實梅代羅斯是意外死亡，何塞和梅洛便須面對藏匿屍體的罪名；若梅代羅斯真的是他殺，那何塞和梅洛便得背負殺人罪的罪名。

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