年輕人比上一代老的快？ 專家：太早接觸醫美和社群媒體

1981年到1996年之間出生的人通常被稱為千禧世代（Millennials），是目前社會上的中堅分子。近期專家分析Z世代（Generation Z，指1997到2012年出生的人）和千禧世代的外表，發現千禧世代保養得更好，外表看起來通常更年輕，認為Z世代看起來比實際年齡老，是太早接觸醫美和社群媒體造成的。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，今（2024）年千禧世代最年長的人就會邁向43歲，不過這整個世代的人看起來都比下一個世代的Z世代年輕。專家認為，這是因為千禧世代比起前面的世代，獲取更多護膚保養和健康飲食的資訊，不過卻又不像Z世代過早接觸醫美和社群媒體，因此他們的外型反而維持得更好。

屬於千禧世代，34歲的美國歌手泰勒絲。路透

醫美醫生拉沙（Rasha Rakhshani-Moghadam）受訪時表示，如果過早接觸醫美，在臉部放填充物或其他注射物，可能會影響臉部自然發育，反而讓患者看起來比實際年齡老。

報導指出，生活方式也會對衰老產生影響，吸紙菸或電子菸、飲酒、不良的飲食習慣等都會造成快速衰老。雖然千禧世代是第一代在網路上長大的世代，但Z世代從小就開始使用社群媒體，這增加了他們的不安全感，也衍生出不同的生活、保養習慣。

Z世代可能是因為心理壓力的緣故，較多人吸菸、接受醫美手術，但千禧世代更重視身體健康和生活福祉，因此反而較少人吸菸、有健康的飲食習慣，也會定時運動。