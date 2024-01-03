新年希望易落空？專家建議：量化指標可達成

新年新希望總是落空，2024年從關注睡眠、生活習慣開始！研究指出，超過三成民眾在新年時都會許下新年新希望，但大多數都會失敗告終。專家建議，將目標分成可量化的指標、分階段訂定目標，並從生活習慣下手，更容易達成新年新希望。

新年新希望易落空

《yougov》報導，在美國，約有34%的民眾會對新年制定新目標或新計畫，最常見的目標包括：存更多錢、養成運動習慣、改善身體健康、減重或追求新嗜好等。但過去研究調查指出，超過2成的民眾在一個月內就會放棄新目標。

《BBC》報導，這些狀況又被心理學家稱為「虛假希望綜合症」，指的是人們就將不現實的期待當做目標，最後導致願望難以達成，大多數都是目標太大、錯估達成目標需要的時間，導致民眾出現挫折或失落感。

研究表明，以方法為導向的目標，如設定了可量化的指標、將大目標分成數個小目標等，計畫就更容易持續進行。《BBC》建議可以就科學的角度，從幾個面向來改善生活品質。

小習慣改善生活品質

例如科學家指出，因為生物時鐘，民眾其實在冬天需要更多的「睡眠」，所以在睡前不要看手機，迴避強光等，就能有更好的睡眠品質；同時，冬季也是鍛鍊身體的好時機，研究也發現，倒著走比正常往前走更有效消耗卡路里，還能增強背部的肌肉。

研究也指出，無論是跟陌生人交談、享受驚嚇等新事物，都有助於讓民眾感覺更快樂、生活更有彈性，進而降低生活的壓力。同時，如果能學習新技巧、培養全新的嗜好有助於大腦保持年輕，也能激發創造力與解決問題的能力。

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