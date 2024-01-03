隱藏規則？日本餐廳湯蓋這樣放＝沒教養 知名禮儀專家揭原因

在日本餐廳用餐時，味噌湯通常是一道少不了的料理，然而喝完湯之後的行為舉止竟也內藏學問！一名日本禮儀專家表示，把湯蓋翻過來再放到湯碗裡面的行為很沒教養。

據日本網站《DIAMOND online》刊登的文章，知名禮儀講師諏內江美表示喝完湯後，把湯蓋翻過來再放到湯碗裡面是一種沒教養的行為。諏內江美指出，顧客這樣做很可能是出自於善意，但實際上卻造成困擾。她解釋，將湯蓋翻過來放到湯碗中，容易刮傷塗漆，餐廳員工洗碗也會很麻煩，因為他們會難以把湯蓋從湯碗中取出。

諏內江美認為，按照其原本擺放的位置放置湯蓋，才是較佳的方式。另外，她建議打開湯蓋後，若湯碗的位置靠餐盤右側，那湯蓋也放在右邊，反之，若湯碗位置靠左，湯蓋就放左邊。她也額外提供解除湯蓋「卡住」的小撇步，表示可以將拇指放在碗的正面，其餘四指放在另一側，再用一點力按壓湯碗，讓空氣進入碗中後，能夠較容易取出湯蓋。

內容經粉絲專頁「日本省錢小站」分享後，也引發台灣網友討論，有網友表示「我有發現會這樣，所以就不會再這樣收了，最好的餐桌禮儀可能是不要做多餘的事，讓他們自己收拾」、「我是會還原的人，但店家會困擾不知道是否已吃完」。但也有人認為碗本身設計就有問題，「給了一個難開的碗然後來抱怨」、「開的時候都還怕燙到、濺湯」、「那種碗超難開的，每次要喝湯，我都戰戰兢兢」。