民眾都能使用！米老鼠版權到期 迪士尼：僅有特定最早的黑白版本

米老鼠版權到期，正式進入公共版權領域！迪士尼於1928年推出短片《汽船威利號》，同時出現最早版本的米老鼠與米妮，至今版權到期，所有民眾都有權使用。然而，迪士尼警告，更現代版本的米老鼠仍受版權保護，僅有特定黑白版本的米老鼠進入公共版權的領域而已。

米老鼠進入公共領域

《BBC》報導，美國版權法規定，動畫角色的著作權可以保留95年，意味著《汽船威利號》的角色米老鼠與米妮已於1月1日進入公共版權領域，這些動畫作品可以合法分享、使用與修改等用途。

迪士尼過去最早的米老鼠、米妮原本於1984年就進入公共領域，但迪士尼就進行施壓，讓美國國會通過法律，將著作權保護期限延長20年，當這些角色在2004年將到期時，國會再度通過20年的延期，所以到2024年1月1日才正式進入公共版權領域。因為迪士尼致力於保護該角色的著作權，使得該法律被稱為「米老鼠保護法」。

僅最早的黑白版本

杜克大學公共領域研究中心主任詹金斯說，《汽船威利號》的米老鼠版權到期，是「具有深刻象徵意義」的里程碑。她解釋說，但因為迪士尼仍受到商標法保護，意味著民眾不能生產與迪士尼相同的產品，如T恤或玩偶等產品仍遭到禁止。

迪士尼發言人也強調，自1928年米老鼠首度問世以來，這個角色與迪士尼連繫再一起，所以更現代版本的米老鼠或米妮不會因為《汽船威利號》版權到期就受到影響，「米老鼠仍是迪士尼公司的代表，在影視作品、主題公園景點或商品有著核心功能」。

《滾石雜誌》報導，除了米老鼠，包括默劇大師卓別林的電影《馬戲團》、作家勞倫斯的《查泰萊夫人的情人》、馬雷克的《西線無戰事》都於1日進入公共領域。

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