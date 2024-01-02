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妻上班被欺負！他衝麥當勞狠掐同事脖子 把頭推向400度油鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名57歲牧師，因不滿在麥當勞上班的妻子被同事無理對待，竟闖入店內試圖將該名同事的頭塞到400度高溫油鍋。 圖／美聯社
美國一名57歲牧師，因不滿在麥當勞上班的妻子被同事無理對待，竟闖入店內試圖將該名同事的頭塞到400度高溫油鍋。 圖／美聯社

護妻護到吃官司！美國一名57歲牧師，因不滿在麥當勞上班的妻子被同事無理對待，竟闖入店內試圖將該名同事的頭塞到400度高溫油鍋，還反覆毆打對方，造成他額頭與右眼出現大面積挫傷，隨後牧師也被警方逮捕。

根據《business insider》報導，這起事件發生在北卡羅萊納州，牧師韋登（Dwayne Waden）接到44歲妻子（Latoya Gladney）來電，她正在接受經理職培訓，認為同事的言行不尊重，因而向丈夫韋登尋求幫助，沒多久韋登就抵達現場。

有目擊者稱，韋登一到妻子工作的麥當勞後，直接繞到櫃台後方，雙手掐住34歲廚房人員的脖子，隨後反覆毆打對方臉部，更試圖把同事的頭推向一個溫度高達400度油鍋中，還好其他人見狀後趕緊上前幫忙，事態才沒有進一步惡化。

隨後警方到場，以襲擊與毆打罪嫌逮捕偉登，偉登在繳納1千美元（約3萬元新台幣）的保釋金後獲釋，於12月22日出庭受審。至於受害者的傷勢，額頭與右眼出現大面積挫傷，脖子也有多處抓傷，事發後送往醫院接受治療。

麥當勞 廚房

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