妻堅持供兒讀國際學校...夫負擔大鬧爭執 網曝考慮1事更重要

香港01／ 撰文：桃樂斯
馬來西亞有人夫大嘆妻子認為國際學校條件較好，對孩子將來有幫助，堅持讓兒子入讀，可是他考慮到家中經濟狀況，認為未必能負擔，為此多次跟妻子爭執。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
馬來西亞有人夫大嘆妻子認為國際學校條件較好，對孩子將來有幫助，堅持讓兒子入讀，可是他考慮到家中經濟狀況，認為未必能負擔，為此多次跟妻子爭執。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

家長總想把最好的給小孩，但都要量力而為吧？馬來西亞有人夫大嘆妻子認為國際學校條件較好，對孩子將來有幫助，堅持讓兒子入讀，可是他考慮到家中經濟狀況，認為未必能負擔，為此多次跟妻子爭執，無奈問：「是不是從國際學校出來的小孩才是人上人？」

不少網友指孩子成材與否其實更重要是家庭教育，並非學校，更提醒不應盲目追求和攀比，提醒適合孩子所需更可取，故勸勉樓主量力而為，「沒那麼大個頭，不要戴這麼大頂帽子」。

「是不是從國際學校出來的小孩才是人上人？」該人夫投稿至facebook專頁「Eight FM」，指他和妻子多次因為要不要讓兒子去國際學校讀小學的話題起爭執。他是全家經濟支柱，「現在開銷和支出也有點緊張」，雖然還有能力供養兒子讀國際學校，可是卻擔心屆時不只每月無法儲蓄，萬一工作出現問題，突然沒了收入，將無法負擔房貸和車貸，故發文詢問網友意見。

絕大部份網友指出孩子是否「人上人」其實和就讀學校無關，「家庭和諧，孩子身心健康最重要」、「父母教的好，孩子不必讀書都是人上人」、「只要孩子願意付出時間學習，不管是什麼學校都會成功，不一定要去追求名牌貴族學校」、「不要盲目追求攀比，影響孩子們長大後的性格往往是原生家庭的教育」、「讀萬卷書不如行萬里路，帶孩子多去國內外旅遊，更能打開她的眼界和世界觀」，亦有留言覺得相比選擇讀哪種學校，更重要的是個人教養。

另有人勸喻樓主應該想清楚國際學校是否真的適合小孩，「國際學校（學生）出來成功是因為背後背景強大，你本身財力能力不夠，孩子沒有特別優秀，進去也是陪襯而已」、「孩子英語程度如何？如果進去英語跟不上，反而會成為他痛苦的根源」。有網友就覺得凡事都要量力而為，「沒那麼大個頭，不要戴這麼大頂帽子」、「可以跟老婆討論讓孩子中學時才上國際學校」，倘若妻子還是堅持要選國際學校，則建議「那就讓她自己負責學費」。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞

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