聖嬰發威 強降雨恐加劇

由於聖嬰現象持續發威，2023年12月影響全球許多地區的強降雨，料將持續至2024年1月，而且還會進一步加劇。

英國金融時報（FT）報導，超級風暴格里特（Gerrit）上周侵襲英國北部，導致蘇格蘭洪水氾濫，英國氣象局2023年12月29日進一步發布警報，因大西洋的海水溫度變暖，助長噴射氣流（jet stream），將帶來更多風雨。

美國西岸的加州、奧勒岡州和華盛頓州沿海地區，上周末出現強風和巨浪，東岸也無法倖免，最近遭一個強力風暴襲擊。美國國家氣象局表示，本月第一周可能有更多風雨，並在最新的長期展望報告預測，今年1月將持續受到聖嬰現象的影響，全美積雪會低於平均值。

氣象預報員說：「聖嬰現象仍是一大氣候驅動因素，主要影響的將是中緯度的環流型，以及1月的氣溫和降雨。」

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變遷服務」（C3S）最近也預測中，持續的聖嬰現象事件「可能在未來兩個月達到高峰」，再減弱成中性狀態。

在歐洲，萊茵河、易北河、利珀河等河川沿岸地區已受到洪水影響，漢堡市部分地區遭大水淹沒。流經布達佩斯市中心部分地區的多瑙河河水也衝破堤防，因為在歷經豪雨和大雪後，相對溫暖的天氣造成的融雪，使該處水位達到十年來最高。

在南半球，剛果民主共和國東部的強降雨，引發嚴重洪水和土石流，恐已造成數十人死亡。南非部分地區暴洪至少六死。澳洲東北部昆士蘭州沿海，也出現造成大範圍破壞且致命的洪災，隨後當局發出警報，未來幾天將出現更強烈的大雷雨。