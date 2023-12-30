中國2024年起簡化美國游客赴華簽證申請

中國駐華盛頓大使館周五（12月29日）在網站發布通知稱，為進一步便利中美人員往來，自2024年1月1日起，將減免旅游簽證申請材料，「前往中國旅遊的在美人員申請赴華簽證，可免提供往返機票、酒店訂單、行程單或邀請函等申請材料」。

自中國從近三年的嚴格新冠防疫政策開放以來，最近幾個月北京一直在採取包括恢復國際航線、入境免簽證等各種措施以重振旅遊業。

放鬆簽證政策

中國外交部此前已於上個月底宣布，從2023年12月1日起對短期赴華的德國、法國、義大利、荷蘭、西班牙以及馬來西亞公民試行為期一年的單方面免簽政策。

上述國家護照的持有者因商務、旅遊、探親訪友或過境中國不超過15天，可免辦簽證入境。

商界認為有助恢復信任

中國德國商會執行董事晏思（Jens Hildebrandt）表示，中國放寬簽證限制的措施是一個「積極信號」。 「這說明中國政府有意願去採取一些非常規的舉措，來吸引更多投資商進入中國。這一措施本身是否足以達到目標，還有待進一步觀察。人們的信任感在過去三年裡已經消耗殆盡，現在必須要採取更多的開放舉措和具體措施來恢復這種信任。」

今年11月中，中國也將72/144小時過境免簽政策擴大到54個國家。包含大多數歐盟國、美國、巴西、澳大利亞、俄羅斯、韓國、日本、新加坡、阿聯酋等國的護照持有者，憑國際旅行證件和機票自中國過境前往第三國，可向口岸出入境邊防檢查機關提出過境免簽申請。

國際航班數量未回到疫前水平

目前，中國國際航班數量仍然沒有恢復到疫情前的水平。根據全球旅遊數據提供商OAG提供的信息，今年11月，進出中國的國際航班人次為477萬8271人，比2019年同期下降了43%。

OAG的數據還顯示，從中國飛往韓國、日本、香港和台灣的航班，其恢復速度遠遠快於飛往法國、意大利和美國的航班，但所有航班目前的飛行量均遠遠低於疫情前的水平。

（綜合報導）

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