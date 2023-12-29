女子被酸民嗆「嫁坐輪椅老公是為錢」 夫妻拍片回應感動眾人

英國一名女子嫁給殘疾的丈夫，因為丈夫只能靠輪椅行動，常會有酸民質疑女子是「為錢嫁人」，也有人認為丈夫是不是「不能滿足性需求」，但夫妻倆依然持續發布正面的影片內容回應。兩人希望藉由在社群媒體上分享生活，打破其他人對殘疾人士的誤解，也讓網友看見，即使是殘疾人士也能建立家庭。

據《太陽報》（The Sun）報導，梅菲爾（Mayfair Clements）是在2018年認識溫斯頓（Winston Clements）的。兩人認識一年後才交往，並在2020年結婚。結婚後他們常在社群媒體上分享自己經營婚姻的想法，也分享兩人日常生活的影片，就是希望打破外界對殘疾人士的誤解，創造一個更友善、包容的社會。

梅菲爾表示，常有網友直接留言好奇兩人怎麼發生關係，甚至也有酸民會說梅菲爾一定是為了錢才跟溫斯頓在一起。網友的留言十分直接，有人要夫妻倆拍「教學影片」讓大家知道殘疾人士怎麼行房，還有人說：「老公絕對是百萬富翁」。

其實兩人結婚一年後就順利生下一個女兒，梅菲爾在影片中表示，只要她跟丈夫互相滿足了對方的需求，他們的房事應該不用向任何人交代。她和丈夫非常相愛，她是因為上帝的引導才和丈夫結婚，並不是因為他有錢。

雖然留言的酸民很多，但也有不少網友看了兩人的日常影片受到激勵。有網友就說兩人的互動讓他相信這世上還是有真愛，也有人在下面留言開玩笑說：「上帝啊！他們都結婚了……那我咧？」