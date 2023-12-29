另類鐵匠花30多年「為貓和老鼠做鎧甲」 讓寵物試穿結果爆笑

沒想到鼠鼠也有能穿上鎧甲的一天，而且一套比一套炫酷。現在問題來了，如果老鼠穿上鎧甲，組成軍隊，是不是能和貓打一架了？好像不能，因為貓也有鎧甲。我已經在腦子裡聯想出一場穿越時空的貓鼠大戰了。

這些作品來自視覺藝術家Jeff de Boer，他是一位鎧甲製造專家，只是這些裝備只有貓和老鼠能穿，而且一做就是30多年，打造的鎧甲數量可能足夠武裝出貓和老鼠大軍，妥妥的貓和老鼠的專用軍火商了。

而他的創作靈感可以説是與生俱來的，Jeff的父親就是一位鐵匠，所以他從小的玩具就是鎚子和各種材料。第一次做鎧甲還是他上高中的時候，那時候他為了自己的畢業典禮，打造了一身裝備。雖然沒有完成，但足以見到他的手藝基礎。

上大學之後作為珠寶專業的一名學生，他逐漸開始有了為老鼠打造裝備的想法。因為在他看來老鼠是弱者的象徵，所以想給它們一個變強的機會，用鎧甲來武裝老鼠，讓老鼠也能像英雄一樣戰鬥。尤其是當他看到博物館中的各種鎧甲後，靈感與才華已經開始不斷往外噴射了。所以他就這樣走上了為鼠鼠做鎧甲的藝術家之路，也很快就小有名氣，愈來愈沉迷其中。

鎧甲製作的方式，也算是從2D逐漸向3D轉變。先要從參考資料裡找到想要的裝備外貌，並歸納出特點。這些特點會在篩選後呈現在鎧甲的細節上。然後繪製草稿，包括各種視角下的樣子，需要多少零件。草圖完成後，需要再雕刻出一個模型成為模特，並對模型進行簡單裝扮。零件的尺寸大小，都要靠這個模型來對比掌握，成品也可以靠模型來觀察展示效果。

視覺藝術家Jeff de Boer花了30多年專為貓和老鼠製造鎧甲。（IG@jeffdeboersculpture）

製作零件時，需要在材料上進行輪廓設計，然後選擇用工具一頓敲打，這些零件也就慢慢被改造成了想要的樣子，從扁平直接變成了老鼠的身體。有了鎧甲的主體後還要根據設計圖來雕刻一些華麗的裝飾，拼接完成後，僅僅是這些零件就挺好看的了。接著就是把需要的零件，逐漸拼接到一起，組裝之後就是成品的樣子了。

別看一件裝備很小，但想要製作出來需要耗時10到40個小時，而給貓製作一套則需要50到200個小時。這些套裝精緻華麗，不同的套裝身上能夠感受到來自不同文化與不同的歷史時期的設計元素。角鬥士、騎士、武士等類型在他手中靈活變化，各種套裝看得人目光應接不暇。像是武士老鼠系列，這麼一堆站在一起，感覺可以「聯想」出一部動畫。馬克西米利安式老鼠鎧甲，燈光的映照下感覺是金色的;騎士老鼠套裝套更加華麗，而且還戴上了長槍。其中一套銀製鎧甲，Jeff打造了7套，其中有一套是被塞進了時間膠囊，準備讓後人在1000年後打開，不知道會不會引發出一段關於老鼠騎士的傳謨。

老鼠的鎧甲小而精緻，貓咪的裝備則更大一些，而且更有氣場。有的貓咪頭盔是鋼製的，讓它故意生鏽，接著再進行清洗，讓表面布滿劃痕跡，凸顯了它的老化與年代感。相比之下，「角鬥士貓頭盔」就奢華多，圖案內容也是和貓咪相關的;「白騎士貓」鎧甲，長槍也背在了身上，但感覺很難捅到地上的老鼠。還有一套是花費超過400個小時製作的「鳳凰貓」鎧甲，全身有羽毛狀的波浪圖案，如同火焰纏身。手工製作的零件多達500個，極為華麗。

不過大家看到最後，可能也很好奇，這些裝備有沒有真讓貓或者老鼠穿上過？據介紹，這位藝術家表示這些裝備確實不是給活物設計的，但也嘗試過給自己的貓戴過，結果他現在身上還留住貓送給他的傷痕。

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文章授權轉載自《香港01》