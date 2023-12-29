機場等15分鐘行李都沒出現 他跳上輸送帶「嗆聲」要行李全場歡呼

英國一名旅客因為不滿搭機落地後等行李等太久，跑上機場的行李輸送帶對裡面大吼大叫，畫面十分爆笑。更有趣的是，男子「怒嗆行李輸送帶」不久後，行李就真的開始被放上輸送帶，讓在場等候的旅客看了都爆出歡呼聲。一名經過的機組人員看見這個畫面，將影片拍攝下來上傳網路，直說這是他遇過最有趣的事情。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這部影片是由機師霍布森（Robyn Hobson）於倫敦的蓋特威克機場拍攝。一名旅客因為不滿行李很久沒出現，爬上行李輸送帶對裡面大喊：「可以拜託你快一點嗎？」更表示：「我們都在等，你要是不快一點，我要在輸送帶上大便喔」。

影片快轉15分鐘過後，行李依然沒出現，男子又爬上輸送帶對裡面大喊：「哈囉！你不快點我要在前面大便了喔！」沒想到男子的嗆聲好像起了作用，輸送帶開始運轉，且剛好第一個出現的就是男子的行李。男子開心地舉起行李，擺出勝利的姿勢還唱起歌來，現場的其他旅客也都歡呼大笑。

雖然po影片的機師表示這是他遇過最有趣的事情，但網友卻不買單。不少網友認為男子的行為太不成熟，有網友認為應該要讓這樣的旅客禁飛，也有人說現代人的行為舉止真的很粗魯又沒經過大腦，開玩笑地說：「看來人類真的要滅亡了」。