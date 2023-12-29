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JJ罩杯女優過世 友怒控警方歧視A片女星：未介入受虐造成

聯合新聞網／ 綜合報導
安德森（圖左）朋友指控警方未阻止奧列佛（圖右）施虐。圖擷自太陽報
安德森（圖左）朋友指控警方未阻止奧列佛（圖右）施虐。圖擷自太陽報

曾因JJ罩杯聞名的英國A片女星蘇菲．安德森（Sophie Anderson）於11月過世，在她過世的前兩週，男友奧列佛（Damian Oliver）才被警方發現疑似因吸食毒品陳屍飯店。近期安德森的親友出面指控，安德森一直以來都被奧列佛虐待，甚至曾被他用刀刺傷、被當商品販賣，但警方卻沒有介入調查，批評警方根本不重視性工作者女性的權益。

據《太陽報》（The Sun）報導，安德森和男友奧列佛是因拍A片而認識交往。安德森為了拍片，不斷在胸部放入植入物，隆乳到JJ罩杯、植入物爆破才罷休。去（2022）年3月，因為植入物爆破，導致身體感染，令安德森不得不向粉絲募款，也使她陷入低潮。

安德森陷入低潮的原因，除了身體健康出問題之外，還包括她要承受的身心虐待。近期安德森的親友出面指控，安德森在死前遭受男友虐待，奧列佛會拿刀刺她、抓她的頭去撞牆，偷走她的手機和錢，也不准她去看醫生治療傷口。

不僅如此，奧列佛還會「出賣」安德森，用沾滿尿液的露營車載安德森前往英國各地，強迫安德森進行性交易。他甚至曾經發布「安德森已死亡」的資訊，謊稱要替安德森辦喪禮，藉此向親友和粉絲募款。

奧列佛在今（2023）年9月12日時因故意嚴重傷害他人、非法監禁、發送攻擊性/不雅/威脅訊息遭逮捕，但是警方隨後卻又在當天釋放他，讓他回到安德森身邊。奧列佛被釋放後在社群媒體上發文：「敢踏入我的地盤，就等著被弄死吧」，於是安德森的朋友於10月6日向警方提供近30份證據，以訊息內容和照片等，指控奧列佛虐待安德森。

奧列佛於11月15日疑似因使用毒品陳屍飯店，安德森也在11月28日過世，不過死因並未公開。安德森的朋友出面指控英國警方，認為警方對於性工作者有偏見，沒有認真處理安德森受虐的案件，才會導致來不及阻止安德森死亡的悲劇。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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