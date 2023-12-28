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南亞空污罩頂 印度、孟加拉視線差

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
印度、孟加拉等南亞地區的國家，現在都面臨空汙的嚴重困擾。（Wikimedia Commons）
印度、孟加拉等南亞地區的國家，現在都面臨空汙的嚴重困擾。（Wikimedia Commons）

受到天氣、汙染排放影響，印度首都新德里與孟加拉首都達卡都被霧霾籠罩，伸手不見五指！尤其達卡27日還成為全球汙染最嚴重的城市，PM2.5指標高達325，已經是嚴重危害等級。由於南亞碳排量仍在成長階段，加上氣候影響，即使兩國都想盡力改善，但都無法有效減少排放源。

空氣難流動+大量焚燒

根據《半島電視台》報導，新德里與達卡近日都被有毒濃霧籠罩，尤其是達卡的空汙等級已經來到「災害」，而達卡有2千萬人居住在此，空汙對當地的健康影響甚鉅。雙輪車駕駛孟德受訪時說，許多人氣喘、發燒與過敏的頻率都增加，但每天都還要頂著超髒空氣出門工作。

雖然政府命令水車在街上灑水，盼使灰塵沉澱，但成效有限且治標不治本，空汙更嚴重的印度先前PM2.5指標更曾高達450。由於印度現在是涼季，北方的風被喜馬拉雅山擋住，原本是讓印度沒那麼冷，但也造成空氣不流動，因此每到涼季，霧霾都相當嚴重。

新德里近日的能見度僅有50公尺，且大霧也讓每天有1百架次的航班延誤。而除了新德里以外，德里、旁遮普邦與北方邦等人口聚集的地方，空汙也都相當嚴重。

空汙問題複雜難解

英國廣播公司》提到，印度政府曾想要用人造雨緩解空汙，但專家提醒一次降雨的效果僅有2到3天，氣候變遷專家穆罕迪則說，不能只靠氣象手段解決空汙，包括汙染源、過度燃燒等問題都要解決，而印度長期以來針對空汙並沒有很系統性的解決方法，政府應該要趕快動起來。

世界銀行》報導，全世界空汙最嚴重的10個城市中，有9個就在南亞，且空汙指數比起世界衛生組織WHO的建議值超標20倍，每年估計造成200萬人死亡，但相關問題除了牽涉氣候以外，還有生活型態與產業發展的改變，包括交通、農業與畜牧業等，短時間很難改善。

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