日本咖哩為何愛配「白白的那個」？ 不只好吃還有一功效

咖哩是一道百吃不厭的平民美食，濃郁的醬汁，加上紅蘿蔔、馬鈴薯和牛、豬、雞等不同的肉，不只讓人垂涎三尺，也能兼顧營養。特別是在日本，吃咖哩時經常會配個幾顆「藠頭（薤）」，替咖哩增添風味以外，還有健康的功效。

根據日本媒體「YAHOO新聞」報導，平常吃咖哩經常都是搭配白飯，而白飯的「碳水化合物」要轉換成能量，就需要維他命B1。如果維他命B1攝取不足，就會導致疲勞、食慾衰退。而在藠頭之中，則蘊含有提升B1效率的「大蒜素」，幫助營養吸收。

不過，要發揮藠頭的作用，就需要一同攝取維他命B1才行。而豬肉之中，其實蘊含豐富的維他命B1，因此在搭配時，可以選用「豬肉咖哩」，和藠頭一同食用，更能發揮出相輔相成的功效。

咖哩在日本可說是人見人愛的日常美食，前知名大聯盟職棒選手鈴木一朗，曾說自己每天早上都會吃咖哩。報導推薦愛吃咖哩，甚至一天三餐都吃咖哩，也不會感到膩的人，不妨可以朝這方向嘗試看看。