無印良品熱銷揭密！報廢品味道明明相同太可惜 「無選別年輪蛋糕」爆紅大賣上億條

日本無印良品「無選別年輪蛋糕」自2017年發售以來，就受到許多粉絲的喜愛，到今年十二月為止，總銷售數量已經來到約1.2億個，是非常暢銷的商品。近來無印良品，就透露了這項無選別年輪蛋糕的開發契機，以及命名原因。

無選別年輪蛋糕日文原文為「不揃いバウム」，直譯為「不整齊的年輪蛋糕」意涵。根據日本媒體「grape」報導，一般對年輪蛋糕的想像，都是漂亮完整的圓形。然而無選別年輪蛋糕則是以條狀形式販售，而且每份商品的燒烤痕跡、形狀弧度等等，都有著些微的不同。

無印良品透露，早在無選別年輪蛋糕上市前，無印良品就嘗試過年輪蛋糕的販售。但一方面價格比較昂貴，對許多客人而言買不下手，一方面實際到製造工廠視察後，發現有許多味道相同，但是被報廢的成品，覺得實在太過可惜，因此才有了製成無選別年輪蛋糕的想法。

結果，這招不只是減少了浪費，還只要用實惠的價格，就能讓顧客享受到不同口味的年輪蛋糕，因而大受歡迎。依據季節的不同，無選別年輪蛋糕還會推出不同的期間限定口味，無印良品表示未來也將繼續努力開發，嘗試不同風格的無選別年輪蛋糕。