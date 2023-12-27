AI資安風險猶存 專家：跟人工智慧談心不要說出祕密

不要跟聊天機器人說你的祕密！專家指出，生成式人工智慧有賴於數據訓練，但用戶透露的內容也會成為訓練數據，民眾想跟人工智慧談心，不僅得不到公允的回答，還有可能成為人工智慧的訓練材料。

不跟AI說祕密

《衛報》報導，牛津大學人工智慧教授伍德里吉指出，向聊天機器人分享私人資訊或談心是「非常不明智」的行為，因為任何資訊都會成為訓練AI的材料。他更補充說，用戶也不會期待會有什麼公允的回應，因為人工智慧常常只能「告訴你你想聽的」。

他強調，雖然人類試圖在人工智慧尋找「意識」的存在，但實際上相當徒勞，「因為人工智慧沒有同理心，更沒有同情心，該技術的根本就是告訴你，你想聽的話」。伍德里吉表示，考慮到人工智慧的工作原理，如果民眾向他吐露心事，就會成為訓練材料，且幾乎沒有辦法取回資料。

資安仍有風險

《衛報》報導，其他對人工智慧的擔憂，也包括 ChatGPT 等生成式人工智慧，可能會給使用者提供糟糕的醫療建議，或可能會在它們所訓練的資料中出現偏差。

伍德里吉認為，目前應對上述人工智慧風險的方式就是「鼓勵懷疑」，並確保足夠透明度與問責機制。

目前已經有不少公司在收集和使用資料時，出現隱私侵犯的疑慮。專家擔心，隨著人工智慧發展，這種情況可能會增加，尤其AI人工智慧平台仰賴工程師撰寫程式，並餵養大量資料，因此仍舊存在著資訊安全的漏洞。

大多數企業都試著強化自身的自安防衛措施，如強化檢測系統、引入「零信任」技術，在運用人工智慧時強化加密與數據保護。

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