打呼、背痛或頸椎痛…恐是「這睡姿」引起的 專家：對健康危害大
正睡容易打呼、側睡壓迫內臟，趴睡對健康危害大！專家指出，民眾隨著身體狀況不同，適合不同的睡姿，如要求背痛的年長者側睡、頸部疼痛的民眾則嘗試正睡，大多數人的疼痛都有改善。然而，趴睡對民眾健康危害大，非特殊原因不建議趴睡。
趴睡壞處多
《BBC》報導，常見的睡姿可以分成正睡、側睡與趴睡，各有各的優缺點。根據調查指出，最多民眾採用側睡的方式入眠，其中右側睡的人又比左側睡的人睡得更香甜，實際上還能減少打鼾、背痛等狀況。
其中，正睡（仰面朝天躺在床上）有助於肌肉放鬆、內臟也不會被壓迫，但原有打鼾或背痛的狀況恐怕會變得更嚴重。側睡則相對容易入睡的姿勢，但根據側睡方向不同，對內臟、胃部都會造成不同的負擔，也適合不同族群，如左側睡就比較適合懷孕婦女，可以提供更多氧氣給小孩。
在葡萄牙的研究計畫中，要求背痛的年長者側睡、頸部疼痛的民眾則嘗試正睡，一個月後，9成研究參與者的疼痛都有減緩的現象。然而，趴睡對大多數人來講沒有優點，不僅壓迫胸腔，還容易造成腦部缺氧，若非背部受傷或脊椎炎，不建議進行趴睡的姿勢。
枕頭高度須注意
《dailymail》報導，脊椎按摩治療師進一步指出，最好不要以趴睡的方式入睡，因為趴睡時頭部必須轉向其中一側，這會導致頸部拉扯受壓，對於下背部也形成壓力，心臟同時受壓。心臟不太好的人趴睡，可能引發某些心血管問題。
不良睡姿也容易造成民眾出現脊椎疾病，所以適當的枕頭高度也很重要，頸部著枕處墊高，使頸椎不前傾、不側彎，這樣起床才不會出現頸椎酸痛。
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