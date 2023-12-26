影／6層樓高聖誕樹突倒塌 路人騎腳踏車經過不幸壓死
比利時西部城市奧德納爾德（Oudenaarde）12月21日發生致命意外，一棵20米高的聖誕樹因惡劣天氣而倒下，造成1人死亡，2人受傷，死者為騎單車經過的女性路人。
這棵聖誕樹逾6層樓高，設於一個聖誕市集旁，監視器影片顯示，它在強風中遭吹倒，橫躺在道路上。一名63歲婦人騎單車經過時不幸遭大樹壓死，另有兩名女性路人輕傷。
奧德納爾德檢察部門發言人表示展開調查。
風暴皮亞（Pia）正吹襲英國、荷蘭、比利時西部等地，比利時氣象部門並向沿海地區發出警報。荷蘭也有一名女子遭倒下的大樹壓中死亡。
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文章授權轉載自《香港01》
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