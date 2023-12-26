影／6層樓高聖誕樹突倒塌 路人騎腳踏車經過不幸壓死

比利時西部城市奧德納爾德（Oudenaarde）12月21日發生致命意外，一棵20米高的聖誕樹因惡劣天氣而倒下，造成1人死亡，2人受傷，死者為騎單車經過的女性路人。

這棵聖誕樹逾6層樓高，設於一個聖誕市集旁，監視器影片顯示，它在強風中遭吹倒，橫躺在道路上。一名63歲婦人騎單車經過時不幸遭大樹壓死，另有兩名女性路人輕傷。

奧德納爾德檢察部門發言人表示展開調查。

風暴皮亞（Pia）正吹襲英國、荷蘭、比利時西部等地，比利時氣象部門並向沿海地區發出警報。荷蘭也有一名女子遭倒下的大樹壓中死亡。

Kerstboom valt omver in Oudenaarde. Er valt 1 dodelijk slachtoffer. Een klimaatdode. ☝️ Vroeger waaide het niet. pic.twitter.com/9RRdB1V97r — Koen Godderis (@koengodderis) 2023年12月22日

延伸閱讀：

歐媒：中國官員收買比利時政客逾3年 影響歐洲對香港新疆討論

回應政客疑被華收買 比利時首相：中國有時非常敵對

文章授權轉載自《香港01》