影／外國客分析各國最糟糕之處 台灣「行人地獄」再被點名：過馬路要很小心

出國旅遊正夯，不少遊客在規劃行程前，都會先深入研究目的地，了解當地的風土民情。據外媒《Mail Online》報導，美國一名女子格蕾絲（Grace）在TikTok上，以影片的方式分享「從今年旅遊的國家中，挑出不滿意之處」，其中台灣「行人地獄」問題再次被點名。

格蕾絲表示，她不是只會將旅行缺點隱藏的人，所有人都有權利不喜歡任何國家，如果有人不認同影片的內容，也請不要生氣，她只是想分享自身經驗，並強調「我真的很喜歡我去過的每一個國家，每個國家都很獨特！」

被稱為「行人地獄」的台灣，行人安全問題再次被點名。格蕾絲指出，她對台灣交通問題不太滿意，並認為台灣行人路權未被保障，每位路人在過馬路時都要非常小心，才能避免發生意外。

「新加坡」作為格蕾絲今年（2023）第一個訪問的國家，她表示，自己住在新加坡濱海灣金沙酒店時，對該酒店感到很失望。雖然格蕾絲並沒有解釋原因，但仍直言「（濱海灣金沙酒店）絕對沒有像外界說的一樣，根本不值得花錢」。格蕾絲透露，在新加坡除了吃飯和購物外，沒有其他事情可以做。

格蕾絲表示，「日本」各地對外國人的方式可能有巨大的不同，某些地方甚至只有提供日文，若遊客不會講日語，有可能會被當地人瞧不起。接著，她談到「土耳其」，她認為多數土耳其人有「吸菸」的習慣，容易讓人感到不適。格蕾絲補充，自己沒料到這麼多土耳其人喜歡抽菸，「個人來說，這是一件很難忍受的事情」，甚至有不少計程車司機不管客人的想法，直接在車內吸菸。

格蕾絲接續分享「埃及」的旅遊經驗，她稱埃及的詐騙與騷擾案非常多，使人在旅程中充滿壓力，自己甚至不知道可以信任誰。此外，格蕾絲曾在今年9月分享自己在埃及的糟糕體驗，因為旅途中有許多騙子企圖騙走無辜遊客的錢，讓人一直感到不安全。

接下來，格蕾絲分享對「澳洲」的想法。她解釋，自己的澳洲行非常平淡，使她對澳洲並沒有什麼不滿，但也沒有很高的評價。格蕾絲接著點名「肯亞」，該地提供四個豪華營地和旅館組成的「獵遊體驗」，其中長頸鹿莊園作為體驗中一部分，讓喜歡長頸鹿的格蕾絲很開心，但她也強調「對於大眾而言，或許會有人認為到這旅遊非常不值得」。

接著，格蕾絲表示，她在「馬爾地夫」住的里島麗思卡爾頓飯店，提供的服務是有史以來最糟糕的。她繼續評價，自己曾在「英國」倫敦待了非常久的時間，發現當地人並沒有想像中友善。

格蕾絲倒數第二個國家提到「美國」，儘管她是美國人，但格蕾絲仍強調「在美國，我認為討論這個問題是不需要的，而我也不會深入探討它」，並附上西雅圖派克市場的照片。不過格蕾絲並沒有詳細解釋原因，讓許多網友一頭霧水。

影片最後，格蕾絲稱自己找不到「加拿大」班夫的任何缺點，唯一比較可惜的是自己沒有安排足夠的時間旅遊。她之後在下面留言補充，溫哥華讓所有東西都合法化後，市容變得非常糟糕。