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影／外國客分析各國最糟糕之處 台灣「行人地獄」再被點名：過馬路要很小心

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女子格蕾絲（Grace）在TikTok分享，11個國家的不滿意之處，其中台灣「行人地獄」問題再次被點名。圖／擷自 TikTok@gracietravels
美國一名女子格蕾絲（Grace）在TikTok分享，11個國家的不滿意之處，其中台灣「行人地獄」問題再次被點名。圖／擷自 TikTok@gracietravels

出國旅遊正夯，不少遊客在規劃行程前，都會先深入研究目的地，了解當地的風土民情。據外媒《Mail Online》報導，美國一名女子格蕾絲（Grace）在TikTok上，以影片的方式分享「從今年旅遊的國家中，挑出不滿意之處」，其中台灣「行人地獄」問題再次被點名。

格蕾絲表示，她不是只會將旅行缺點隱藏的人，所有人都有權利不喜歡任何國家，如果有人不認同影片的內容，也請不要生氣，她只是想分享自身經驗，並強調「我真的很喜歡我去過的每一個國家，每個國家都很獨特！」

被稱為「行人地獄」的台灣，行人安全問題再次被點名。格蕾絲指出，她對台灣交通問題不太滿意，並認為台灣行人路權未被保障，每位路人在過馬路時都要非常小心，才能避免發生意外。

「新加坡」作為格蕾絲今年（2023）第一個訪問的國家，她表示，自己住在新加坡濱海灣金沙酒店時，對該酒店感到很失望。雖然格蕾絲並沒有解釋原因，但仍直言「（濱海灣金沙酒店）絕對沒有像外界說的一樣，根本不值得花錢」。格蕾絲透露，在新加坡除了吃飯和購物外，沒有其他事情可以做。

格蕾絲表示，「日本」各地對外國人的方式可能有巨大的不同，某些地方甚至只有提供日文，若遊客不會講日語，有可能會被當地人瞧不起。接著，她談到「土耳其」，她認為多數土耳其人有「吸菸」的習慣，容易讓人感到不適。格蕾絲補充，自己沒料到這麼多土耳其人喜歡抽菸，「個人來說，這是一件很難忍受的事情」，甚至有不少計程車司機不管客人的想法，直接在車內吸菸。

格蕾絲接續分享「埃及」的旅遊經驗，她稱埃及的詐騙與騷擾案非常多，使人在旅程中充滿壓力，自己甚至不知道可以信任誰。此外，格蕾絲曾在今年9月分享自己在埃及的糟糕體驗，因為旅途中有許多騙子企圖騙走無辜遊客的錢，讓人一直感到不安全。

接下來，格蕾絲分享對「澳洲」的想法。她解釋，自己的澳洲行非常平淡，使她對澳洲並沒有什麼不滿，但也沒有很高的評價。格蕾絲接著點名「肯亞」，該地提供四個豪華營地和旅館組成的「獵遊體驗」，其中長頸鹿莊園作為體驗中一部分，讓喜歡長頸鹿的格蕾絲很開心，但她也強調「對於大眾而言，或許會有人認為到這旅遊非常不值得」。

接著，格蕾絲表示，她在「馬爾地夫」住的里島麗思卡爾頓飯店，提供的服務是有史以來最糟糕的。她繼續評價，自己曾在「英國」倫敦待了非常久的時間，發現當地人並沒有想像中友善。

格蕾絲倒數第二個國家提到「美國」，儘管她是美國人，但格蕾絲仍強調「在美國，我認為討論這個問題是不需要的，而我也不會深入探討它」，並附上西雅圖派克市場的照片。不過格蕾絲並沒有詳細解釋原因，讓許多網友一頭霧水。

影片最後，格蕾絲稱自己找不到「加拿大」班夫的任何缺點，唯一比較可惜的是自己沒有安排足夠的時間旅遊。她之後在下面留言補充，溫哥華讓所有東西都合法化後，市容變得非常糟糕。

@gracietravels

BEFORE YOU START ATTACKING ME… i just want to say this is ME BEING REAL with you all 🥺 i am not a creator who will sugarcoat traveling. traveling is NOT all about having positive experiences. you are NOT going to like every single place you visit and that’s normal! you don’t need to. we can all voice our own opinions and i like to use this platform to do so because i can then help those out there who don’t know of such things around the world. ☺️ if your country is mentioned here, PLEASE do not take offense by it. i truly loved each one I visited, each country is so unique and special! but if I had to pick one negative thing from each, that’s what my video holds… and again, I am ALWAYS open to agreements or disagreements so feel free to share in the comment section 🥹🫶🏼 #traveltiktok #travellife #traveltips #travelblogger #travelfyp #travelbucketlist #travel2023 #wrapped #myopinion #gracietravels

♬ Chill and gentle lo-fi/10 minutes(1455687) - nightbird_bgm

TikTok 行人地獄 出國旅遊

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