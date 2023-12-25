羅蘭秀家中大掃除完「地板玻璃都閃閃發亮」 透露兩信條：做不好就不會紅

年關將至，也代表即將迎來大掃除的日子。平時是否能把家中整理得一塵不染、井井有條，和每個人的做事性格有關。素有「地表最強男公關」之稱的日本前男公關羅蘭，近來就在社群網站上公布自家大掃除後的照片，並且透露自己對於掃除有多麼重視。

根據日本媒體「grape」報導，羅蘭近來在個人IG上貼出自家的照片和影片，表示因為來到年底，於是他將家中重新打掃了一遍。如今他的住家，無論是地板還是玻璃，都乾淨地閃閃發亮，自豪這就是「世界第一乾淨的自宅」。

此外，羅蘭還透露，「家裡髒亂的人，沒有辦法好好地完成工作」，以及「後台髒亂的店家，沒有辦法大紅大紫」，是他個人的兩道哲學。而他的這些話，也讓許多網友感到認同。

不少人就紛紛回應「整潔就是最重要的」、「同感、家事如金錢」、「真的有夠閃閃發亮」、「該不會是血型A型？一絲不苟到連多餘的物件都看不到」、「後台那句話有夠同意！在外用餐都很在意內場到底長怎樣」、「掃除就是基本功」、「尊敬這麼愛乾淨的羅蘭大人」、「我就是家事什麼都不會，結果一直生病」。