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又是新挑戰？日年輕人「狂吞咳嗽藥」倒地送醫 小學生都受害

聯合新聞網／ 綜合報導
近來日本發生多起年輕人大量吞藥送醫事件，引起政府的關注。圖擷自twitter
近來日本發生多起年輕人大量吞藥送醫事件，引起政府的關注。圖擷自twitter

日本近來發生一系列離奇事件，有年輕學生受到社群網站影響，開始進行故意大量攝取咳嗽藥等合法藥物的挑戰，被稱作是「overdose（簡稱OD）」，結果導致多人因此身體出狀況送醫，甚至還有死者出現，引起政府的關切。

根據日本媒體「文春Online」報導，本月13日在東京都目黑區的一間小學，有兩位女學童因為OD送醫急救。隔天14日，足立區則有一堆20多歲男性與10多歲女性的年輕情侶，因為OD在路上倒下，女方一時間還陷入意識不清的狀態。

專家指出，咳嗽藥一般都是以少量服用的前提製成，如果一次大量飲用，會產生浮遊感、興奮感等副作用。如今年輕人之間，竟然興起故意大量服用藥物的行為，應該和社群網站上的流行有關。

甚至在11月時，大阪有一位中國大陸籍的高一女學生突然猝死，死後體內被檢查出有過量的止咳藥，疑似為少女的死因。警方另外抓到一位誘拐犯，這位誘拐犯證實少女在生前，曾經購買高達4箱的止咳藥，數量明顯超過一般人用量。日本厚生勞動省也開始要求，應該限制民眾對市售藥品的購買數量，避免OD行為持續蔓延。

日本 社群 咳嗽

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