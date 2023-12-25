面目全非！日本高島屋聖誕蛋糕出大包 「冷凍前嚴重塌陷」災情瘋傳
聖誕佳節到來，或許有不少人趁著這個時候，聚集身邊的親朋好友，準備好食物、蛋糕和飲料，舉辦一場盛大的聖誕派對。然而最近，日本知名百貨「高島屋」卻出了個大包，許多客人向高島屋訂購了蛋糕後，送來卻發現塌陷、變形的狀況，超過兩百多名消費者受到影響。
根據日本媒體「朝日電視台」報導，出問題的是高島屋「Les Sens」的草苺蛋糕，一份要價5400日幣（約相當於新台幣1183元），這項蛋糕僅開放網路預購，並且賣出2900個。然而，本來應該是冷凍狀態送來的蛋糕，卻有許多消費者在收到之後，發現蛋糕變得面目全非，一點拿來慶祝的樣子都沒有。
高島屋クリスマスケーキ— 禊 (@zangesyoujyo) December 23, 2023
高島屋が悪いと思う方:【いいね】
配送業者が悪いと思う方:【リポスト】 pic.twitter.com/KLzQf20wDQ
根據高島屋的說法，自23號起，就陸續有民眾反應收到的蛋糕變形損毀，直到24日下午一點這段期間，已經確認有220起災情。高島屋目前向大眾公開致歉，並開放消費者陳情，視狀況承諾願意退費。至於大規模出包的原因則還在調查，會努力加強管理體制。
許多人看到受害消費者的照片，紛紛表示「一想到期待已久的蛋糕變成這副模樣，就讓人淚流不止」、「不止是配送的問題，賣場應該也要負責」、「看起來就不像是能夠送物流的形狀和包裝，這是高島屋負責人的疏失」、「似乎有客人反應是『以變形狀態被冷凍住』，代表可能不是運送時，而是冷凍前就塌了」、「這一定要賠錢的吧」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言