面目全非！日本高島屋聖誕蛋糕出大包 「冷凍前嚴重塌陷」災情瘋傳

美國夏威夷茂宜島（Maui）2023年8月8日爆發嚴重野火災情，深受世人歡迎的度假聖地茂宜島在今年夏天成了大火煉獄，面對這場災難，至今仍有數千名茂宜島民眾無家可歸，大火無情地焚燒他們的家園，也留下了許多難以清理的有毒物質；雖然科學家都同意颶風助燃因素、以及連日高溫乾旱使得野火受災面積難以控制，然而滅火效率與責任至今仍是互相指責的議題，島上多年的「水權爭奪」爭議也再次浮上檯面。

2023-12-25 09:42