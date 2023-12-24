物種高速消失中！第六次生物滅絕正發生 人畜共同病毒威脅大

第六次生物大滅絕正在發生！根據研究指出，目前物種群體消失的速度比正常預期高出35%，主要是因為人類活動導致氣候變遷、生物棲地消失等狀況。學者指出，尤其是因為人類集中飼養雞、豬或牛等動物，更容易出現人畜共通的病毒，恐威脅到人類生存。

第六次滅絕發生中

《CNN》報導，地球已出現五次的生物滅絕危機，其中最大的滅絕事件發生於2.5億年前的二疊紀到三疊紀的過渡期，造成70%的陸生脊椎動物與高達96%的海中生物消失，花了數百萬年才恢復生物多樣性。

《PANS》研究指出，目前物種群體消失的速度比正常預期高出35%，更有許多研究人員認為，地球正處於第六次大規模滅絕之中，主要因為人類社群過度擴大，連帶造成的氣候變遷，破壞了動植物的棲地，加速物種滅絕的速度。

學者塞巴洛斯表示，第六次大滅絕將會改變整個生物圈，且還看不出來人類可以成為最後的倖存者。他指出，歷經生物滅絕事件後，生物多樣化最終還是會恢復，「但在過去的大規模滅絕事件中，許多當時非常成功的個體都難逃消失的命運」。

警覺人畜共通疾病

最有名的滅絕事件為白堊紀末期滅絕，主要是因為隕石撞擊造成煙塵遮擋了陽光，導致光合作用終止。但其他滅絕事件大多數都是因為火山爆發、釋放大量二氧化碳、促成全球暖化、酸雨與海洋酸化，導致如恐龍等大量物種消失。

後來人類逐漸成為強勢物種，但至今包括渡渡鳥、西部黑犀與白鱀豚都已經滅絕。賽巴洛斯表示，一旦有一個物種消失，就會影響到整體生態系統，最後危及其他生物的生存。

他指出，加上有許多動物因為人類需求，變成強勢物種，如地球有196億隻雞、9.8億頭豬與14億頭牛，而這種集約化飼養更可能爆發疾病，或出現人畜共通的病毒，對人類生存造成威脅。

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