情侶愛愛時遭寵物惡霸犬咬傷 法官下令「銷毀牠」讓男飼主急上訴

英國一名男子日前在跟女友愛愛時被狗咬傷，不過由於當下男子拒絕叫救護車，女友於是報警處理。沒想到警方到場後，下令要「銷毀」這隻狗，也讓男子決定上訴到底，搶救愛犬。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在今（2023）年8月2日。當時32歲的瑟斯頓（Scott Thurston）準備要跟女友貝爾（Leanne Bell）愛愛，沒想到飼養的美國惡霸犬卻突然跑過來襲擊主人，咬傷瑟斯頓的左手臂和下巴。

法庭文件指出，兩人在發生關係之前本來在爭執，開始進行性行為以後，瑟斯頓的狗漢克（Hank）就衝上前咬人。當下瑟斯頓拒絕叫救護車，但女友依然選擇報警處理。警方到場時瑟斯頓正努力控制這隻狗，警方隨身的攝影機拍攝到貝爾告訴警方：「我有4個小孩，我喜歡這隻狗，但我不能讓孩子跟牠在一起」。

咬傷主人而被下令銷毀的惡霸犬漢克。圖擷自每日郵報

警方於8月19日扣押漢克，並將牠安置在警察總署的狗舍中。警方根據1871年的《犬隻法》第二條要求瑟斯頓「銷毀」漢克，因為這隻狗具有攻擊性，會對家中4個小孩造成「重大安全威脅」。當地法官已經批准了銷毀令，不過瑟斯頓為了避免愛犬被安樂死，目前正積極在臉書社團籌措資金，打算請律師上訴。