男稱求婚成功後女友意外墜崖慘死 警調查大翻盤：他求婚失敗惱怒動手

土耳其一名男子聲稱求婚成功後和女友前往山區慶祝，不過女友意外從32公尺高的懸崖墜落，後來不治身亡。這起發生於7月6日的不幸事件，女方家人不信男子說詞，並提出刑事告訴，經警方深入調查後發現，事發現場有雙方爭執痕跡，懷疑是男子求婚失敗後一時情緒失控殺了女友，現在已將男子逮捕。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，42歲的古爾蘇（Nizamettin Gursu）和39歲的女友黛米爾（Yesim Demir）於2023年7月6日到土國西北部知名風景區波倫特海角（Polente Cape）慶祝。

古爾蘇供稱，稍早之前他向女友求婚，女友已經答應了，兩人帶著野餐籃、音響和酒到懸崖頂端慶祝。兩人開心地喝了一些酒，古爾蘇想回車上拿東西，此時就聽見女友的尖叫聲，這才發現女友墜崖。

不過黛米爾的家人表示，黛米爾本來已經打算跟古爾蘇分手，不可能會接受求婚。家人也宣稱，黛米爾有懼高症，不會自己靠懸崖太近，因此不可能意外墜崖。除此之外，事件發生時求婚戒指是在古爾蘇口袋，而不是黛米爾手上，更讓家人認為是拒絕求婚的跡象，對古爾蘇提出刑事告訴。

警方事後深入調查，發現現場有破掉的眼鏡和摔壞的音響，認為這是兩人爭執留下的打鬥痕跡，在評估黛米爾家人的證詞及現場發現後，古爾蘇現已遭到拘留，將待進一步審判。