交往五年好不容易再婚 他卻念念不忘過世前妻讓她好吃味

有些人一旦愛上了另一個人，就會愛一輩子，即使連對方都已經往生許久，都還是在心中念念不忘。然而這樣的行為，自然也會影響到另一段新感情，難免讓新對象感到吃味，覺得自己被過世的人比下去。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名優香的35歲女性，過去在人際關係的相處上一直不太順利，雖然曾經有份工作，但28歲的時候就因為身心俱疲而辭職，改成打零工維持生計。

後來，優香錄取了一份在居酒屋的工作。由於過去在學生時期，就曾在居酒屋打工過，因此她對於這份工作很快就駕輕就熟。店長人也不錯，看她效率不錯就決定幫她加薪，有時優香不小心打破盤子，店長也是先關心她有沒有受傷。

往後在一次餐會上，聽說36歲的店長過去因為父親猝死，因此扛下了這家店，前妻也已經過世，雖然個性不錯，手藝也好，但卻命運多舛。優香逐漸被店長的氣質所吸引，最後鼓起勇氣跟他告白，店長雖然一開始以自己結過婚為由拒絕，但抵擋不過優香的熱情，交往五年後終於決定結婚。

然而，店長雖然對優香很好，也愛著她，但終究無法忘懷前妻。就連兩人一決定結婚，店長首先就是到前妻的墓前報告。平時店長的行動，不時也透露出對前妻的思念，這都讓優香覺得相當煩躁，但又不知道該怎麼辦才好。