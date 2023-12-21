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大老闆長子早逝又喪妻 住養老院卻驚覺「存款快被次子花光」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本大老闆雖然事業有成，但是長子和愛妻相繼過世，次子又事業失敗賠掉一大筆錢。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本大老闆雖然事業有成，但是長子和愛妻相繼過世，次子又事業失敗賠掉一大筆錢。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

家族財產的分配問題，總是容易引起許多糾紛。長輩雖然某種程度，願意將錢花在兒女身上，但兒女如果花錢的方式太過隨便，恐怕也將引來反感。近來在日本，就有這麼一起案例。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名A先生的前公司老闆，目前已經高齡80。過去他雖然事業順利、累積了不少財富，並且早早安排了長子準備接班公司。不料長子因為胃癌，34歲就英年早逝，次子則另外自己開了加公司，不方便回來接任。

後來A先生在75歲退休，本想和妻子過著遊山玩水的生活，然而就在退休後半年，妻子也因為癌症過世，讓A先生頗受打擊，還因此有了輕度的失智症狀，像是冰箱裡已經有的食材，他都會重複購買，零錢也多到數不清等等。這讓他決定砸下大錢，入住一家頭期款就要7000萬日幣（約相當於新台幣1527萬元）的豪華養老院

由於在這個養老院內，有很多像A先生一樣原先是當老闆的人，因此相處起來還算愉快。然而有一天，A先生的次子突然以「反正老家沒人住了」的名義，和妻小一同搬進老家，還順便接手了A先生的資金戶頭。A先生起先選擇相信自己的兒子，但沒想到有一天檢查，發現存款高達8500萬日幣的帳戶，竟然只剩下1000多萬日幣（約相當於1845萬元變218萬元）。

A先生這才發現，原來次子的公司破產，自宅也被沒收，因此才回到老家。而且次子還因此得了憂鬱症，沒辦法找其他工作，於是擅自用A先生的錢，來支付生活費、孩子唸大學的學費，甚至撒幣買車，才讓存款一下子少掉大半。這讓A先生相當不滿，覺得付學費也就算了，居然還拿錢去玩樂、買奢侈品。

然而，也因為存款驟減的關係，讓A先生未來是否能夠繼續住在高級養老院內產生了疑慮。最後他決定賣掉老家，讓次男夫妻出去住，並且拜託媳婦去打工維持生計，自己再每個月撥一點款項給次男當生活費，最低限度維持現有狀態。雖然不得已，但至少不至於在次男的揮霍下，落得家產被花光，自己也被趕出養老院的窘境。

養老院 日本

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