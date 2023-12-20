男友上廁所一習慣超噁心...女友拍片忍不住分手 網讚明智決定

香港01／ 撰文：謝茜嘉
一美國女網友最近拍片說明，發現男友去廁所有一習慣令她難以接受，即使多次提醒對方也無動於衷，於是決定狠心分手。示意圖／Ingimage
一美國女網友最近拍片說明，發現男友去廁所有一習慣令她難以接受，即使多次提醒對方也無動於衷，於是決定狠心分手。示意圖／Ingimage

相愛容易相處難，不少情侶因無法忍受對方平常的生活習慣，最終決定分手。一美國女網友最近拍片說明，發現男友去廁所有一習慣令她難以接受，即使多次提醒對方也無動於衷，於是決定狠心分手。

來自美國佛羅里達州坦帕市（Tampa）的卡拉（Alexandra Maria Clara），近日於Tiktok上載片段分享自己與男友剛分手。卡拉稱，之前在男友家中約會，去廁所時發現沒有衛生紙，當時以為男友剛好用完未有補給，於是不以為然的用自己手袋中的紙巾。

卡拉續稱，當時亦有提醒男友其廁所沒有衛生紙，對方立即道歉，更稱會盡快買回來。後來過了一星期再去男友家中時，她發現對方依然未買衛生紙，並解釋是一時忘記了，令她感到非常無奈。

卡拉又指，有次與男友在超市買零食，便特意向他表示順便買衛生紙，但竟遭拒絕。卡拉感到不明所以，詢問男友原因，他竟答平時從來不用衛生紙，而是用濕紙巾。卡拉稱當時非常生氣，即使強烈要求對方買衛生紙也是一口拒絕。

結果卡拉每次去男友家時，也要自備衛生紙在自己的車上，要去廁所時便要拿一卷。男友有次更因這行為與卡拉吵架，最後令她忍無可忍，提出分手。

片段引起不少網友討論，他們也認為卡拉提出分手是明智決定，「男友太噁心了吧」、「這是我聽過最奇怪的分手理由」、「如果是我，我也會分手」、「為何有人去廁所不用衛生紙」、「感覺男友是不尊重對方」、「他平時可能連濕紙巾也沒用，直接用手」。

延伸閱讀：

黃大仙東頭邨火｜男戶主做三行欠債逾百萬元　趁妻女熟睡持刀施襲

內地家電製造商九陽於科學園設科技創新研發中心　將聘逾300人

文章授權轉載自《香港01》

衛生紙 廁所 分手

相關新聞

男友上廁所一習慣超噁心...女友拍片忍不住分手 網讚明智決定

相愛容易相處難，不少情侶因無法忍受對方平常的生活習慣，最終決定分手。一美國女網友最近拍片說明，發現男友去廁所有一習慣令她難以接受，即使多次提醒對方也無動於衷，於是決定狠心分手。

氣候變遷加劇聖嬰現象 辛巴威公園乾旱逾百頭大象死亡

辛巴威最大的萬基國家公園最近幾週至少有100頭大象因乾旱而亡。根據野生動物當局和保育組織說法，大象屍橫遍野是氣候變遷和聖...

「當街熱吻男友」引殺機！ 巴基斯坦少女遭父母勒斃陳屍農舍

2022年1月，義大利北部的小農村發現一起離奇命案，18歲的巴基斯坦少女薩曼（Saman Abbas）遭人殺害後陳屍於一廢棄農舍中。經義大利警方調查發現，這起命案兇手竟然是薩曼的父母及叔叔。原來，薩曼拒絕回巴基斯坦嫁給自己的表哥，與男友當街熱吻時被家人發現，被惹毛的父母聯合叔叔一同將她勒斃。義大利法院於19日宣判此殺人案審判結果。

監考人員看錯時間！南韓大學入學考提前90秒收卷 考生提告要求賠48萬

南韓有一群學生因為大學入學考試第一科比預定時間提前90秒結束而狀告政府，要求每人獲賠2000萬韓元（約台幣48萬元），也...

一上架辣哭不少人！美國好市多賣台灣1料理 饕客認證麵條是「極品」

連鎖賣場好市多（Costco）在全球各地有800多家分店，每個國家分店販賣的商品有些不同，讓消費者可購買到各式各樣的異國料理、家電和服飾等。日前一名住在美國的民眾去好市多時，就看到店內上架一款台灣美食新品...

不怕冷？日女目擊「台灣聖誕老人」送禮 往下身一瞄震驚：在日本很少見

聖誕節即將到來，為增添過節氣氛，有一些民眾會特別打扮成「聖誕老人」和朋友、同事慶祝。一名住在台灣2年的日本人就分享，她在聖誕節前夕，就在台灣街上和百貨公司等看過10次以上聖誕老人，有趣的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。