每天工作6小時「月薪上看16.8萬」 澳洲這一工作仍乏人問津

外媒《太陽報》報導，澳洲南部農場正面臨嚴重的缺工危機，儘管雇主開出月付8000澳幣（約為16.8萬元新台幣），每日僅需工作6小時，仍然苦於缺工，沒人願意來採摘柑橘，換取這樣的報酬。

儘管在澳洲南部，採收柑橘一日可賺400澳幣（約新台幣8400元），一個月的收入可達8000澳幣（約為16.8萬元新台幣），且一日僅需工作6小時，上午10點半至下午4點半時工作即可，但仍舊是大缺工現象。

「如果柑橘掉在地上就一文不值了！」澳洲官員向媒體表示憂心：「採收工實在太少，讓柑橘處於落地的風險中。」報導稱，採收柑橘的工作因為需求強勁，在明(2024)年年中會再提高工資。因為澳洲南部盛產柑橘，柑橘產業的總產值可達5.2億澳幣（約110億元新台幣）。

澳洲南部因為陽光充足，讓一年四季均是採收農作物的季節，以往曾有大量的國際背包客及跨國打工的學子投入這項季節性的工作，但在新冠疫情爆發後，因為澳洲採行多國邊境管制，導致澳洲的季節性工人枯竭。

除此之外，澳洲還有許多不同行業的高薪工作，包括在礦山裡進出的木匠，一名英國人士賈里德·迪肯（Jared Deacon）稱自己僅在澳洲擔任木匠半年，稅後的收入則高達52,000英鎊（約208萬元新台幣）。