他分享抗寒最保暖腳部穿搭「不是褲襪」 連北海道人都點頭

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聯合新聞網／ 綜合報導
在寒冷的冬天，可以用「緊身褲+襪子」的穿搭來保暖。圖片來源／ingimage
在寒冷的冬天，可以用「緊身褲+襪子」的穿搭來保暖。圖片來源／ingimage

天氣越來越冷，如果再碰上寒流來襲，溫度更是直接探底，讓人冷得不敢出被窩。為了對抗嚴寒，有些人或許會穿上褲襪來保暖。雖然貼身的褲襪確實有一定效果，不過日本社群網站最近也出現另外一種搭配，比褲襪更有保暖功效。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本知名襪子品牌「Tabio」最近在官方twitter上分享，表示貼身的褲襪雖然保暖，但是因為必須覆蓋到腳趾頭，所以厚度受到一定限制。

相對地，如果是「緊身褲（leggings）」，就因為不用覆蓋腳趾，沒有這方面的問題。因此，如果想要保暖的話，Tabio推薦可以穿上緊身褲，腳掌的部分則搭配較厚的短襪。如此一來，即使在非常寒冷的時候，都能夠發揮出不錯的保暖功效。

這樣的穿搭，就連居住在北海道的網友都相當認同，表示「我是北海道人，冬天穿厚襪子跟緊身褲真的是正解，這樣就不怕凍傷了」。其他網友也回覆「這好吸引人喔，一直都是穿褲襪保暖的說，這下該來準備緊身褲了」、「雖然常常碰到零下氣溫的時候，但這招還是第一次知道」、「我因為身體容易冷，很久之前就在用緊身褲+襪子的穿搭了」。

日本 北海道 寒流 保暖

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