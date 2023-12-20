他分享抗寒最保暖腳部穿搭「不是褲襪」 連北海道人都點頭

「我家申請市內電話又買了傳真機，卻可能一年只用不到一次。」日本小學生的家長抱怨。這個先進國家進入21世紀，智慧型手機、電腦已普及，民眾家裡有傳真機的比率仍高達30.0%，平均每三戶有一台。 NHK在兩年前東京奧運期間，募集觀眾對選手的打氣話語，開放傳真電話，輿論震驚了：「2021年還在開放傳真？」最滑稽的案例是，有線上研習會竟然僅接受傳真報名。...

2023-12-20 11:30