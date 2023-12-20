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陸人闖日漁港撈珍貴蟹種！定位分享出沒位置 當地漁民氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
日本漁民發現，多名操著中國大陸口音的人士，利用夜晚能見度不高的時間，闖入未經允許不准進入的漁港港灣，他們似乎將捕撈珍貴蟹種青蟹視為唯一目的。擷自朝日電視台
日本漁民發現，多名操著中國大陸口音的人士，利用夜晚能見度不高的時間，闖入未經允許不准進入的漁港港灣，他們似乎將捕撈珍貴蟹種青蟹視為唯一目的。擷自朝日電視台

根據日媒《朝日電視台》報導，日本位於千葉縣木更津市的東京灣海域金田漁港，近來多了不少夜晚的「不速之客」，日本漁民發現，有多名操著中國大陸口音的人士，利用夜晚能見度不高的時間，闖入未經允許不准進入的漁港港灣，他們似乎將捕撈珍貴蟹種青蟹(為梭子蟹的一種)視為唯一目的。

儘管大陸人被發現捕撈青蟹的位置設有「無關係者禁止入內」的告示牌，其中還包含了以中文書寫的「未經許可不得入海。下午2點，海平面很高，很難入海」的告示，但仍有漁民或漁貨業者發現陸客在夜間手持手電筒非法進入的蹤跡。

更讓日本漁民氣壞的是，大陸人除了捕撈青蟹，還上網分享發現大量青蟹的正確位置，並討論起如何蒸烤青蟹最為美味，且捕撈過程用的是會破壞海洋生態的流刺網，更令人生氣，日本漁民透過媒體集體發聲，表示：「這裡不是免費的」，希望陸客別再輕易搗亂他們的維生之處。

螃蟹 日本

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