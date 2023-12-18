斥資近800億 英國宣布15年內扶持11項綠氫生產計畫

英國能源安全大臣柯迪諾（Claire Coutinho）宣布扶持11個生產綠氫的計畫，是英國政府今後15年預計投入20億英鎊（約新台幣794億元）發展綠氫的一環。

路透社報導，這11個雀屏中選的計畫總裝置容量為125千瓩（MW），將依英國政府於2022年7月啟動的第一輪電解氫撥款配額（first hydrogen allocationround, HAR1）取得合約。

英國的目標是在2050年底前達成淨零排放，利用再生能源將水電解產出的氫（綠氫），被視為有助達標淨零排放、並為能源密集度高的產業和交通提供更潔淨燃料的關鍵領域之一。

柯迪諾說：「氫能對英國來說是個龐大的經濟機遇，到2030年底前將釋出1萬2000個工作機會、吸引達110億英鎊（約新台幣4371億元）投資。」

她說，這是在歐洲一次性宣布的最大商業規模綠氫生產計畫。

作為對政府支持的回饋，這些計畫將在未來3年裡投資超過4億英鎊，為英國各地的社區創造逾700個工作機會，並為企業提供125千瓩的新氫。

這11項計畫同意以每千瓩小時241英鎊（約新台幣9576元）作為平均協議價格。