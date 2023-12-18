新冠肺炎抗體漸消退 新變種兇又猛

【台灣醒報記者簡嘉佑台綜合報導】

民眾體內新冠疫情的抗體已經逐漸下降，加上病毒不斷演化，此刻要是再感染上新冠肺炎，症狀恐會更加嚴重！專家指出，目前接種新冠肺炎疫苗的民眾逐漸減少，整體抗體水平逐漸下降，加上最近新冠新變種JN.1逐漸崛起，進而威脅到幼童與長者等高風險族群。

新冠抗體逐漸減少

《BBC》報導，在過去幾年，新冠肺炎盛行期間，許多民眾都曾確診過或接種疫苗，對新冠肺炎有一定的抵抗力，再加上新冠病毒輕症化，最後各國於今年陸續解封，也放寬防疫措施。

「現在民眾體內新冠肺炎抗體的水平，可能跟首波疫苗推出時一樣低，」愛丁堡大學免疫學家萊利警告，因為許多民眾已經長時間沒有接種疫苗，也沒被新冠感染，導致對新冠病毒的免疫力不斷降低，一旦民眾感染到新冠肺炎，恐怕就會出現更嚴重的症狀。

《medscape》報導，近期新冠肺炎全新變種「JN.1」崛起，可能比過去的所有病毒都有傳染力，預計未來幾周會出現確診的高峰期。

人體對新病毒免疫低

倫敦帝國學院教授奧彭肖也指出，從免疫學的角度來看，醫界於新冠肺炎早期研發疫苗，但因為病毒也會演化，導致當時的病毒跟現在已經相距甚遠，所以很多人對新變種病毒的免疫力其實相當低。

他認為，其實人類已經能與許多冠狀病毒和平相處，因為這些病毒只會引發普通的感冒症狀，比較少變成重症，主要原因就是民眾在小時候就會感染這些病毒，並且重複感染，使得身體對病毒出現較強的免疫力。但奧彭肖指出，面對新冠肺炎，「我們還沒達到那個目標，隨著重複感染，人們才能慢慢建立自然免疫力」。

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