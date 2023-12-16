南韓高中男生集體毆打性侵女同學！另女竟開「手機直播」

南韓大田市10月發生一宗恐怖性侵案，5名男高中生擄走一名女同學並禁錮在汽車酒店，不僅集體性侵犯她，有女生更用手機進行視像直播。韓媒Edaily於12月15日稱，法院當天首度開庭審理，這批嫌犯雖承認涉案，仍不斷卸責。

包括少年A在內的嫌犯被控10月14日凌晨在大田中區一家汽車旅館禁錮及毆打女同學D，且一邊性侵她一邊威脅說「要讓妳變不孕」。

檢方稱，他們先是將受害人帶到酒店，在搶走她的手機後狂毆她的臉部和腹部等，接着要求她脫光衣服。眾人開始對性侵犯她後，少女B還開視像直播讓朋友觀看。少年A和其他共犯則是負責壓制受害者，令她無法反抗。眾人還拍下她的全裸影片，威脅受害人不得報警。

現年16歲的A以及現年17歲的少女B等合計5人被控犯下性侵傷害、製作及散播性剝削物、共同傷害等罪嫌，15日在法庭上承認涉案。

包括A在內部份被告仍稱涉案程度與指控內容不符，宣稱沒有帶頭犯罪，或僅犯協助、教唆犯罪。

被指為主謀的A的辯護律師稱，他因過去遭受校園欺凌導致智商低下，其他犯人得知他的情況後利用他作案。

被列為共犯的少年C拒絕接受一些呈堂證據，他承認共同監禁和傷害的指控，但從未下令實施性侵犯。

事後受害人因身體狀況急速惡化送院，院方報警後5人惡行隨之曝光，案件審訊仍在進行中。

大田市並非首次發生類似案件。韓國網路論壇5月20日有人發文，稱2010年「大田市高中生輪姦少女案」的犯人，如今竟然有人成為小學班主任或消防員。不少韓國網友對於法律竟無法阻止他們為人師表或投身公職而震驚。

韓聯社5月22日稱這宗震撼全韓的性侵案發生在2010年，16名高中生在1個月內多次強姦一名國中女學生。他們犯案時未成年，根據韓國法例，他們最後僅受到少年法的保護處分，沒被刑事起訴。

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文章授權轉載自《香港01》