中午不想在茶水間排隊熱便當？這款「微波包」讓你原地微波

午休時為了加熱自己的食物總是要在茶水間等上一段時間嗎？日本一家公司推出一款特殊設計的「微波爐包」，包包內部就能自體發熱，讓人隨時隨地都能吃到熱熱的美食。

據ODDITYCENTRAL報導，日本三機康西斯有限公司（Sanki Consys Co. Ltd.）推出的這款微波爐包叫做「Willcook」，雖然外型看起來就像一般的電腦包，內部卻大有玄機。這款包包的布料由三機康西斯自行開發設計，特殊的材質不只能耐熱、聚熱還可以讓包包快速、均勻的加熱。

包包本身非常輕，只有160克重，包包內的電池則是重120克。包包裡的電池就是用來微波發電用，這款包只要短短5分鐘內，就能把東西加熱到攝氏80度，所使用的電池是可重複充電的充電電池，電池充飽後能持續使用8小時。

不僅如此，用戶還可以下載應用程式，透過手機來操控包內的溫度，將溫度控制在攝氏40度到250度之間。因為布料的特殊設計，這款包包不只可以加熱，也可以用來保溫。不少網友認為這款包包不只適合外出、露營時使用，也適合常備在家中防災。