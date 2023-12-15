快訊

吳慷仁曾出庭旁聽！獨子拿啞鈴砸死父 國民法官判12年

傳余天不滿賴清德輔選神隱 媒體人爆內幕：跟「這件事」有關

退休不是想住哪就可以住哪！3居住模式優缺點、風險一次看

高中時沒錢吃飯同學總是「便當吃不完分他」 十年後講電話才知背後真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友高中時常常有同學分他便當吃，長大後他才知道真相。便當示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本網友高中時常常有同學分他便當吃，長大後他才知道真相。便當示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

在社會裡頭，儘管有許多紛紛擾擾，還是有許多善良的人，以不為人知的方式，默默地幫助他人。有一位日本網友就在近來分享，表示高中時期，他曾經受到他人協助而度過難關。但直到十年之後，他才發現這件事。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「readeigo」近來分享，說自己在高中時期相當貧窮，甚至不一定每天中午都有錢吃飯。不過他有一位同學食量不大，母親卻每天都給他準備份量很多的便當，讓他很苦惱吃不完，但又擔心吃剩的話母親會傷心。因此剛好將食物分給這位網友，讓他中午都有得吃，自己的便當菜也能夠消耗。

於是網友就和這位同學成了好朋友，直到多年後依然會彼此聯絡。最近兩人通電話時，網友才發現十年前的那個時候，朋友一家是在知道他沒錢吃飯的狀況下，才故意做大份量的便當分給他，讓他中午不用忍受餓肚子。不過友人也說，儘管本意是為了幫助他人，但如果便當吃剩的話，媽媽確實會很傷心沒錯。

其他網友看到這則故事，紛紛表示「讓人感動的故事」、「實在是太溫柔了」、「好棒的朋友」、「只能對他表達滿滿的感謝」、「朋友跟他媽媽值得一座諾貝爾和平獎」、「深夜看到這則真的哭了」、「我在回家電車上看到這則，直接讓我大哭出來了」、「或許很多人的溫柔，都隱藏在這種不為人知的地方」。

日本 便當 高中生

延伸閱讀

88歲女社長「骨齡臟器如20歲年輕人」！三大保養秘訣全公開

雨傘老被偷！他加一物創意防盜 網喊「會尖叫！」

太陰森！這家7-11有「在地人入口」 卻被吐槽根本恐怖電玩

150隻娃娃打造「文鳥聖誕樹」 藏1隻真文鳥你找得到嗎？

相關新聞

高中時沒錢吃飯同學總是「便當吃不完分他」 十年後講電話才知背後真相

在社會裡頭，儘管有許多紛紛擾擾，還是有許多善良的人，以不為人知的方式，默默地幫助他人。有一位日本網友就在近來分享，表示高中時期，他曾經受到他人協助而度過難關。但直到十年之後，他才發現這件事。

瘧疾大爆發、病例2.49億起！ WHO：氣候變遷是首犯

世界各國多年來積極透過疫苗接種、公共衛生宣導等措施預防及治療瘧疾，多年努力原本已初見成效，2000年至2019年間瘧疾致死率已降低不少，但近年來病例、致死率又再度呈上升趨勢。瘧疾為何在此時捲土重來？

疫情拖兩年才回老家 她驚覺父親各種異狀「存款大幅縮水」

長照是現代容易碰到的問題之一。許多長輩在伴侶過世後，容易因為年齡增加及獨居的關係，漸漸染上失智的症狀。如果沒能及時處理，就容易引發許多家庭問題。

弄假成真？印尼網友戲稱屍體藏校園水箱 警調查竟真發現5具遺體

印尼社群網站日前瘋傳一部影片，指出有遺體被棄置在北蘇門答臘的普里馬大學，隨後棉蘭市警方在該校大樓發現5具身分不明的遺體而...

距離地球最遠的太空船 「旅行家1號」航行46年通訊中斷

美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空探測器旅行家1號（Voyager 1，又譯為「航海家1號」）發生電腦故障，導致這艘已航行46年的探測器...

印尼雅萬高鐵接駁火車事故 休旅車遭撞拖行5公尺釀3死

印尼當地時間今天下午約1時（台灣時間下午2時），萬隆一輛載有6名乘客休旅車在平交道遭接駁雅萬高鐵的火車撞上後，被拖行50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。