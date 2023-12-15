高中時沒錢吃飯同學總是「便當吃不完分他」 十年後講電話才知背後真相

在社會裡頭，儘管有許多紛紛擾擾，還是有許多善良的人，以不為人知的方式，默默地幫助他人。有一位日本網友就在近來分享，表示高中時期，他曾經受到他人協助而度過難關。但直到十年之後，他才發現這件事。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「readeigo」近來分享，說自己在高中時期相當貧窮，甚至不一定每天中午都有錢吃飯。不過他有一位同學食量不大，母親卻每天都給他準備份量很多的便當，讓他很苦惱吃不完，但又擔心吃剩的話母親會傷心。因此剛好將食物分給這位網友，讓他中午都有得吃，自己的便當菜也能夠消耗。

於是網友就和這位同學成了好朋友，直到多年後依然會彼此聯絡。最近兩人通電話時，網友才發現十年前的那個時候，朋友一家是在知道他沒錢吃飯的狀況下，才故意做大份量的便當分給他，讓他中午不用忍受餓肚子。不過友人也說，儘管本意是為了幫助他人，但如果便當吃剩的話，媽媽確實會很傷心沒錯。

其他網友看到這則故事，紛紛表示「讓人感動的故事」、「實在是太溫柔了」、「好棒的朋友」、「只能對他表達滿滿的感謝」、「朋友跟他媽媽值得一座諾貝爾和平獎」、「深夜看到這則真的哭了」、「我在回家電車上看到這則，直接讓我大哭出來了」、「或許很多人的溫柔，都隱藏在這種不為人知的地方」。