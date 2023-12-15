高中時沒錢吃飯同學總是「便當吃不完分他」 十年後講電話才知背後真相
在社會裡頭，儘管有許多紛紛擾擾，還是有許多善良的人，以不為人知的方式，默默地幫助他人。有一位日本網友就在近來分享，表示高中時期，他曾經受到他人協助而度過難關。但直到十年之後，他才發現這件事。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「readeigo」近來分享，說自己在高中時期相當貧窮，甚至不一定每天中午都有錢吃飯。不過他有一位同學食量不大，母親卻每天都給他準備份量很多的便當，讓他很苦惱吃不完，但又擔心吃剩的話母親會傷心。因此剛好將食物分給這位網友，讓他中午都有得吃，自己的便當菜也能夠消耗。
於是網友就和這位同學成了好朋友，直到多年後依然會彼此聯絡。最近兩人通電話時，網友才發現十年前的那個時候，朋友一家是在知道他沒錢吃飯的狀況下，才故意做大份量的便當分給他，讓他中午不用忍受餓肚子。不過友人也說，儘管本意是為了幫助他人，但如果便當吃剩的話，媽媽確實會很傷心沒錯。
高校生の時、少食の友達が「私こんな食べられんのやけど、お弁当残すとうちのオカン泣くねん…」と言うので【毎日お昼ご飯があるというわけではない】という程度に貧乏だった私はよくいただいていたのだが、友達と友達のお母さんが私のために多く持ってきてくれてるだけだった。十年以上知らなかった。— しまき🇺🇸 (@readeigo) December 7, 2023
其他網友看到這則故事，紛紛表示「讓人感動的故事」、「實在是太溫柔了」、「好棒的朋友」、「只能對他表達滿滿的感謝」、「朋友跟他媽媽值得一座諾貝爾和平獎」、「深夜看到這則真的哭了」、「我在回家電車上看到這則，直接讓我大哭出來了」、「或許很多人的溫柔，都隱藏在這種不為人知的地方」。
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