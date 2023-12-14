台灣瘋買讓「鋼鐵香蕉」訂單爆增！ 日商po趕工影片納悶：你們想要怎麼使用它

日本廣島IRON FACTORY IKEDA公司販售的「鋼鐵香蕉」在台灣網路爆紅，使得日本廠商收到大量來自台灣的訂單，這也讓該公司在X（舊稱推特）PO出趕工製造的影片，並發文好奇問說，「台灣的朋友們，你們想要怎麼使用它呢？」

「香蕉鐵鎚DX」其實是一支外觀長得像香蕉的鐵鎚，大根售價為日幣1萬1877元（約台幣2653元），小根售價為日幣3287元（約新台幣734元），現在鋼鐵香蕉已經是全球市佔率第一，因為目前也只有IRON FACTORY IKEDA在販售。

香蕉鐵鎚DX的前身為香蕉槌，2019年IRON FACTORY IKEDA將菲律賓產香蕉內部金屬化處理，製作出全球唯一「香蕉槌」，後來有民眾許願想要一根香蕉鐵鎚，所以2020年又接著推出長度約20公分、重量約1.5公斤的「香蕉鐵鎚DX」。

香蕉鐵鎚DX不僅標榜可於攝氏1千度環境下使用，還可以直接用來敲釘子，從發布的影片來看，完全可以將一根釘子敲進去物體裡。IRON FACTORY IKEDA透露，這滿足了不少民眾想用水果來敲打釘子的願望。

網友們也在趕工製作的影片下方留言笑說「這是護身用的鈍器吧？」、「真的是金屬做的嗎？」，此外，還有台灣人留言表示「感覺適合拿來當交換禮物」、「就...槌子，敲人或祭拜擺盤」、「我不知道台灣人為什麼要買，可能是好玩吧…」，甚至有老司機喊說「不要想歪！」