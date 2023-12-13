88歲女社長「骨齡臟器如20歲年輕人」！三大保養秘訣全公開

人在年紀大的時候，難免因為老化，身體出現許多大大小小的病痛。不過日本餐飲集團「株式会社よし川」的社長吉川幸枝，即使現在已經高齡88歲，卻還是有著骨齡僅20歲、臟器年齡20多歲、且沒有蛀牙的超健康體態。近來她也在媒體「東洋經濟Online」上，分享自己保養的三大秘訣。

1.每天照鏡子確認

有些人可能不願接受自己老態龍鍾的樣子，因此也不願照鏡子。然而，吉川卻認為不關心自己的細部變化，在小地方保養有所懈怠，可是會牽一髮動全身，因此「無意識」正是最容易讓人老化的原因。

所以吉川在家中擺滿了鏡子，特別是在玄關一定要放，好確認「自己剛從外面回來」的樣貌。另外，對著鏡子練習微笑，保持好心情之餘，也能促進人際關係。

2.邊走路邊喊話解壓

想要保養身體，運動自然是必要的。運動不只可以鍛鍊身體，更可以舒緩內心壓力。除了已被大眾熟知的「一日一萬步」之外，還可以加上一邊大聲說話紓壓，趁著清晨人少的時候，也不太會打擾到他人。

如果實在沒辦法，也可以用唱卡拉OK代替，據說唱卡拉OK，有著「重整自律神經」、「促進大腦活性化」、「防止老化」和「預防失智」等等的功效，平時無法特別去KTV，也可以養成在家每天唱個1分鐘或1首代替。

3.稍微勉強自己

有些人可能年紀到了，就想要安然度日，不再有所追求。但正是因為鬆懈，所以加速枯萎。

因此保持著稍微勉強自己，不太過鬆散，也不會把自己逼太緊的步調，像是覺得「想躺下來睡一下」、「不想走路」的時候，轉念告訴自己「還是起來喝個咖啡吧」、「稍微再走一小段吧」，來保持身心的健康。