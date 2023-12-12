兒當醫生後拋棄老家不聞不問 老母決心立遺囑「財產留女兒」

遺產分配問題，往往容易引起家族爭端。有時長輩在考慮遺產時會依照子女的表現，決定該怎麼分配。有對日本高齡夫妻，就因為不滿長男的冷漠，最終決定將遺產分給其他子女，不願意留給兒子。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名井上的70多歲女性，丈夫在兩年前時過世，另外還有一位40多歲的長男，以及40多歲的女兒。兩位兒女都已經結婚，兒子在東京當醫師，女兒則是住在老家隔壁。

井上表示，兒子當初懷有醫師夢，夫妻兩人因此全力支持，最後兒子也成功考上醫學院，順利唸完當上醫生，還順便結了婚。然而在婚後，兒子卻以老婆是單親家庭為由，和老婆和岳母一同居住。相對地幾乎不和井上夫妻聯絡，甚至連買了房子，都沒跟井上夫妻說。

井上丈夫原先就有些疾病，到了快70歲時狀態又更惡化。這之間的照護工作，幾乎都是由女兒來幫忙，兒子夫妻則幾乎不聞不問。後來丈夫去世，就在過了七七四十九天後，媳婦突然聯絡井上，說因為孩子要上私立學校，希望井上能夠幫忙支付學費。

然而，井上已經對兒子徹底失望，因此只肯給其中一點金額。其餘剩下的上千萬元財產，她以要拿來養老為由拒交。另外她也立好遺書，表示未來要是過世，遺產僅有一部分現金會給兒子，其他通通都會讓女兒繼承，不再理會這位不孝的長男。