快訊

費半指數大漲激勵台積電開高6元 台股早盤走揚逾百點創今年新高

國5北上小客車撞故障小貨車釀1死 雪隧凌晨一度封閉

辦藍白不辦綠？高市政風處挨轟「東廠」

兒當醫生後拋棄老家不聞不問 老母決心立遺囑「財產留女兒」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本婦人不滿兒子不孝，決定將遺產大多留給女兒。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本婦人不滿兒子不孝，決定將遺產大多留給女兒。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

遺產分配問題，往往容易引起家族爭端。有時長輩在考慮遺產時會依照子女的表現，決定該怎麼分配。有對日本高齡夫妻，就因為不滿長男的冷漠，最終決定將遺產分給其他子女，不願意留給兒子。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名井上的70多歲女性，丈夫在兩年前時過世，另外還有一位40多歲的長男，以及40多歲的女兒。兩位兒女都已經結婚，兒子在東京當醫師，女兒則是住在老家隔壁。

井上表示，兒子當初懷有醫師夢，夫妻兩人因此全力支持，最後兒子也成功考上醫學院，順利唸完當上醫生，還順便結了婚。然而在婚後，兒子卻以老婆是單親家庭為由，和老婆和岳母一同居住。相對地幾乎不和井上夫妻聯絡，甚至連買了房子，都沒跟井上夫妻說。

井上丈夫原先就有些疾病，到了快70歲時狀態又更惡化。這之間的照護工作，幾乎都是由女兒來幫忙，兒子夫妻則幾乎不聞不問。後來丈夫去世，就在過了七七四十九天後，媳婦突然聯絡井上，說因為孩子要上私立學校，希望井上能夠幫忙支付學費。

然而，井上已經對兒子徹底失望，因此只肯給其中一點金額。其餘剩下的上千萬元財產，她以要拿來養老為由拒交。另外她也立好遺書，表示未來要是過世，遺產僅有一部分現金會給兒子，其他通通都會讓女兒繼承，不再理會這位不孝的長男。

遺產 財產

延伸閱讀

為失智母照護責任和家人絕裂 她無奈接手卻有人生新體悟

拼到50歲才結婚當爸！中年男只管賺錢不顧家 一退休「地位逆轉」後悔了

「遇上說是爸爸朋友的人就快跑！」他一理由提醒女兒 網哭笑不得

平時不聞不問…夫過世小姑突現身討遺產 妻不滿卻無可奈何

相關新聞

兒當醫生後拋棄老家不聞不問 老母決心立遺囑「財產留女兒」

遺產分配問題，往往容易引起家族爭端。有時長輩在考慮遺產時，或許會依照子女的表現，決定該怎麼分配。有對日本高齡夫妻，就因為不滿長男的冷漠，最終決定將遺產分給其他子女，不願意留給兒子。

他長期遭職場霸凌 縱火燒公司倉庫損失43億...法院判決曝

任何霸凌行為都不應該，但發泄報復也未必能化解仇恨，憤怒行為更可能惹來大禍。日本大阪於2年前發生物流倉庫大火，縱火的19歲派遣員工稱長期遭受職場霸凌，包括被拳打腳踢，所以在2個月內接連縱火焚燒公司的物流倉庫， 其中1個倉庫火場堪比災難級，面積達到3.8萬平方米(11495坪)，造成...

真實人生／墨西哥偷渡客遇到小男孩荒漠求救 他犧牲美國夢做一回真英雄

一個打算穿越沙漠偷渡的墨西哥男子，遇上在沙漠旅行途中因意外求援的美國小男孩，男子若救小男孩，他的偷渡路就只能前功盡棄，他會出手相救嗎？一椿發生在2007年感恩節前後的奇遇，近日在美國媒體報導下再度曝光，時隔16年，男子與小男孩都經歷了什麼樣的真實人生？墨西哥人科多瓦（Manuel Cordova）和美國人布克萊納（Chris Buchleitner）的故事讓人想到，救人與被救，其實有時並不那麼一清二楚。...

美屬維京群島冬季峰會 總督挺台國際參與

美屬維京群島日前舉辦冬季峰會，總督布萊恩公開肯定台灣民主、科技、經貿表現，支持台灣有意義參與國際，並宣布12月8日為維京...

平時不聞不問…夫過世小姑突現身討遺產 妻不滿卻無可奈何

遺產的分配問題，總是容易挑起家庭中的敏感神經。如果有的家人平時不聞不問，卻在親人過世時才出現要分遺產，往往容易引起糾紛。近來日本媒體，就有一則關於遺產，鬧得一家不愉快的案例。

降雨稀少…日本琵琶湖水位下降 民眾可徒步至湖中小島

日本滋賀縣的琵琶湖因為降雨稀少水位持續下降，9日低於基準水位72公分，與這個時期平均值低了逾30公分，導致湖中小島與岸邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。