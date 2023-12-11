岳父母雙亡妻卻常往娘家跑 他起疑竟查出大量「水手服cos照」

外遇事件在發生之前，或許都會有一些徵兆。當另一半出現異常的行為舉止時，或許就透露了一些線索。有位日本男性，就因為老婆突然增加要回娘家的次數，查出對方外遇的狀況。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名俊平的45歲男性，不只身高修長、長相帥氣，而且在建築業上班，年薪高達2000萬日幣（約相當於新台幣426萬元），目前已經在東京置產。從各方面條件來看，似乎都是完美無缺的「人生勝利組」。

俊平在16年前和妻子結婚。對方是一位市府的公務員，俊平因為工作上的關係和她認識，並且在女方主動邀約之下開始交往。妻子過去生活圈相當單純，從小到大都在老家附近的學校上學，市府的工作也在騎腳踏車就能到的距離。甚至直到長大出社會，家裡都還是有十點前必須回家的門禁，可說是在備受呵護的環境下成長。

在和妻子婚前，岳父一直反對這項婚事，不過後來還是結了婚。後來岳父母相繼過世，妻子有時便會回娘家整理屋子。然而，就在幾個月後，妻子聲稱要去娘家的次數越來越多，回家的時間則越來越晚，甚至後來還要求分房睡。俊平檢查他的手機，意外發現裡頭竟然有許多妻子在娘家，穿著水手服的照片。

於是俊平馬上委託徵信社調查，果然發現妻子在娘家的時候，曾和不明男性有所往來。對方男性是妻子以前的同學，目前也是已婚狀態。俊平直接找上對方和妻子談及這件事，外遇男性立刻道歉，妻子也說會和對方分手。因此俊平決定讓這件事落幕，不要求慰問金也不再追究。