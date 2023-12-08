日媒：羽生結弦婚假56天變成空白期 或須付前妻2億日圓

日本「冰王子」羽生結弦（はにゅうゆづる）11月17日宣布離婚震撼各界。消息人士對日媒《女性自身》爆料，稱他正在「放大假」。這假期本來可能是用來舉行婚禮和度蜜月的，如今隨着他與妻子離婚，所有預期中的歡樂已經變調。

報道稱他11月4日結束在埼玉的公演之後，11月30日沒現身贊助商的20周年支持計劃紀念活動，且至2023年底都沒有公開演出的計劃。這56天原本可能是用來舉行婚禮與度蜜月，如今因為他離婚，出現一段意外的空白期。羽生下一次再現身舞台，也許得等到2024年1月在佐賀縣進行的表演。

有日媒爆料他的妻子是比他年長8歲小提琴家末延麻裕子。女方家人並未否認其事。只是兩人婚姻僅105天便劃上句號，外界最終未能百分百確認誰是羽生本來想與之共度一生的人。

《女性自身》稱羽生缺席味之素（味の素）運動員贊助計劃的20周年紀念活動，僅以錄影形式露臉。有體育報記者推測，這公司對羽生的支持長達10年之久，他本應是計劃要出席，但可能因「閃離」事件影響。

有體育報記者稱，推測羽生直到年底休假56天，本來可能是用來與新婚妻子度蜜月，再加上12月7日是羽生的29歲生日，他應是要和妻子、家人一起慶祝的。兩人離婚後，這段時間變成意外的「空白期」。

日媒《女性SEVEN》則報道羽生離婚，或將支付2億日圓（約1082萬港元）的「贍養費」。內文稱他11月11日才發行寫真集，加上公演收入，估計總收入達近5億日圓（約2707萬港元）。

除了羽生在宣布離婚時指控日媒追訪他和女方，導致兩人不堪受壓決定分開，惟他們婚姻破裂的原因，也可能涉及婆媳問題。本身患有氣喘的羽生立志要當溜冰運動員，他的媽媽對兒子貼身照料，又在深夜陪他進行練習，但婚後羽生之母雖住在夫婦倆隔壁，對於如何照顧羽生沒向女方給過建議，被指完全無視這位新抱。

離婚對羽生的打擊看來不少。日媒《現代商業》（現代ビジネス）11月22日提及，羽生的媽媽向家人透露他目前精神疲憊、食不下嚥。

爆料者表示，或許羽生結弦的妻子也曾想過如何當一個運動員的妻子，但是從飲食、健康管理的知識全然沒有人告知，運動員即使個人生活也相當自律，妻子無法介入。

而且連深夜陪同溜冰練習，也只有羽生結弦的父母與姊姊負責，她完全無用武之地。

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文章授權轉載自《香港01》