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漸凍症男上節目僅贏197元 暖心網友募百萬幫圓夢

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名罹患漸凍症男子，上猜獎金節目卻只贏得5英鎊獎金，沒想到事後廣大網友居然合資超過10萬英鎊替他圓夢。圖／截自《iTV》
英國一名罹患漸凍症男子，上猜獎金節目卻只贏得5英鎊獎金，沒想到事後廣大網友居然合資超過10萬英鎊替他圓夢。圖／截自《iTV》

英國一名30歲、罹患漸凍症（MND）的男子威爾（Brad Wale），日前參加猜獎金節目《一擲千金（Deal or No Deal）》，最終卻只獲得5英鎊（約新台幣197元）的獎金，但下節目後，有數千名觀眾合資捐款超過10萬英鎊（約新台幣395萬元）給他，讓威爾能在發病前圓夢。

《一擲千金》節目中，會讓參賽者從多個箱子中盲選，憑個人當天運氣，可能獲得上萬英鎊，也可能只有個位數獎金。遺憾的是，威爾當天只獲得5英鎊獎金，從《iTV》節目影片中可見，威爾在箱子打開後，表情瞬間愣住，看起來十分惋惜。

不過，令人感動的是，事後威爾的友人替他設置募款專頁，居然有超過9千人響應，原訂2萬英鎊（約新台幣79萬元）的目標金額，更是遠遠超越至10萬4787英鎊（約414萬新台幣元），還因此登上Google英國地區熱搜關鍵字第一名。

得知自己獲得廣大網友幫助後，威爾也在個人Facebook上發文道謝，對於在過去一週內，收到超過5萬則訊息和超過9000筆捐款，他由衷表示感謝，「我無法用言語表達我對這一切的感激」。威爾也提到，未來想用這筆錢去旅行，並轉交給他的伴侶和家人。

捐款 募款 漸凍人

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