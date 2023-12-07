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此味只應天上有！「神級飲品」在日掀熱潮 老饕狂嗑：難忘的味道

聯合新聞網／ 綜合報導
日本隨著珍奶狂熱緩解，發源於1980年代的楊枝甘露，在近年帶起了另一股熱潮。圖／路透社
日本隨著珍奶狂熱緩解，發源於1980年代的楊枝甘露，在近年帶起了另一股熱潮。圖／路透社

台灣的珍珠奶茶曾在日本颳起一陣旋風，但隨著這股珍奶狂熱緩解，近年又有另一款發源於1980年代的傳統甜品，在引進日本後帶起另一股熱潮。

根據外媒「日經中文網」報導楊枝甘露有著跟珍珠相同一粒一粒的潤滑口感，加上酸酸甜甜的滋味，並經過各種改良，例如瓶裝飲料形式、添加其他多樣化食材等等，讓它近年於日本人氣高漲。

「楊枝甘露」是1980年代來自香港的甜品，有著「如觀音菩薩用楊柳枝撒下甘露般，喝下後會令人神清氣爽」的含意。在台灣常見於手搖飲店販賣的杯裝形式，並在傳進日本後迅速累積大批粉絲。日本全家便利商店便推出瓶裝的楊枝甘露，客群鎖定為20至30歲女性，分量不多可作為給自己的甜食獎勵。

2023年2月春節時，美式賣場好市多（Costco）更賣出約2萬4000瓶楊枝甘露，受歡迎程度可見一斑。此外，也有不少日本人去香港旅遊品嘗過後，因為難以忘懷其滋味，而選擇自行製作。

楊枝甘露。示意圖／聯合報系資料照
楊枝甘露。示意圖／聯合報系資料照

珍珠奶茶 日本 香港 手搖飲料 好市多 美食

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