此味只應天上有！「神級飲品」在日掀熱潮 老饕狂嗑：難忘的味道

「世間森羅萬象，就在今年的這一盤...」日本每到年末，除了票選年度漢字、年度流行語大賞之外，還有一個用料理象徵整個年度的「今年的一皿」（今年の一皿），選出一盤料理來傳達一整年的社會百態。2023年「今年的一皿」已在本周公布，獲選的是「款待飯糰」（ご馳走おにぎり）：在看似普通的飯糰上堆滿豐富華麗的食材，營造出迷你的奢華享受——這是今年度在日本網路社群上蔚為風潮的話題料理，也讓日本國內強力推廣的米食消費，增加更多可能性。「今年的一皿」獎項從何而來？過去又有哪些反映日本社會的精選飲食？

2023-12-07 15:40