威尼斯將收5歐元「入城費」！ 盤點義大利那些奇葩旅遊條例

義大利威尼斯明年（2024）4月起將在暑假旅遊旺季向一日遊旅客徵收5歐元（約新台幣173元）「入城費」，整座古鎮猶如需購買入門票，方可入內參觀的遊樂園。入城費的用意為何？除了這項政策之外，義大利當地還有哪些鮮為人知的奇葩旅遊條例？

水鄉澤國威尼斯地方政府宣布，2024年4月至7月中旬將推行試點計劃，凡年滿14歲、假日上午8點30分至中午4點之間進入威尼斯、並且不打算留宿的遊客都需繳付額外入城費，但出生威尼斯的訪客、當地學生以及在地企業員工則免。

2024年1月16日起，一日遊訪客可至威尼斯政府官網「預約」欲到訪威尼斯的時段，並且線上支付5歐元費用，之後便可獲得專屬QRCode，實際抵達威尼斯後，將會有工作人員負責檢查該項線上憑證。

據美聯社報導，威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）在記者會上重申，入城費並非「新形態的遊客稅，執行的目的也並非增加市政府收入」，而是一項實驗性政策，看看是否能夠鼓勵遊客避免在熱門時段到訪威尼斯，從而更有效管控城市的人流量。

「我們希望可以藉此打造一座更為宜居的城市，」布魯納羅說。

入城費可推動旅遊業轉型

據英國廣播電視台BBC報導，威尼斯2019年總共迎來近1300萬名遊客，未來幾年的遊客量預計將超越新冠疫情爆發前的水準。(美聯社)

威尼斯於1987年獲選為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產，是歐洲最負盛名的旅遊勝地之一。據英國廣播電視台BBC報導，威尼斯2019年總共迎來近1300萬名遊客，未來幾年的遊客量預計將超越新冠疫情爆發前的水準。

BBC也指出，威尼斯卻因此面臨「過度旅遊」危機，城市基礎建設、古蹟幾乎無法應付長年蜂擁而至的遊客，過度開發以及氣候變遷也將對威尼斯「造成不可逆轉的傷害」。

而美聯社也指出，威尼斯每年迎來大批遊客，已實際影響威尼斯當地人的生活品質，不少威尼斯人選擇移居義大利本島，使古鎮陷入人口外移嚴重、遊客比居民多的窘境。

有鑑於此，聯合國教科文組織今年（2023）8月甚至提議把威尼斯列入「瀕危世界遺產」名單當中。

美聯社評論解釋道，威尼斯政府此時推行入城費政策，除了展現執政者解決問題的決心，另一目的就是要提高當地旅遊業的可持續性，減少一日遊訪客人數，轉而吸引更多願意留宿的旅客。遊客逗留威尼斯的時間變長了，消費自然也會增加。

美國財經新聞平台CNBC也證實了這一觀點，並指出一日遊訪客占威尼斯總遊客量的3/4，為當地旅遊產業所創造的經濟效益卻只有區區兩成，比例相當懸殊。

入城費會否成功勸退前來朝聖的訪客？接受BBC、CNBC訪問的遊客不約而同表示，對於外出旅遊的人來說，5歐元其實也不是一筆多可觀的開銷，為了一睹威尼斯的風采，他們還是很願意掏錢購買這張「入門票」的，入城費的功效或許相當有限。

奇葩條例以提高生活品質

近年來，專門針對遊客所推行的奇葩條例在威尼斯、義大利其他地區如雨後春筍般冒出。這些條例雖看似無厘頭、甚至無理，但出發點大多是為了維護當地居民的生活品質、嚴防惡劣遊客影響市容。《富比士》雜誌此前就曾整理出一份「奇葩條例榜單」，上榜的一共有23項條例。

就威尼斯而言，除了明年開始執行的入城費之外，古鎮市中心地區也明文禁止遊客以腳踏車代步，就算是牽著腳踏車遊走在街頭上也算違法行為，違例者可接獲100歐元罰單。威尼斯街道常年人滿為患，條例的目的是降低發生人車相撞意外的風險。

另外，為了維護街道環境衛生，威尼斯歷史街區也明文禁止遊客邊走動邊吃東西，遊客也不得在著名的水道岸邊野餐，違例者可被罰100至200歐元不等。

幾年前也盛傳威尼斯政府為了解決噪音問題，將禁止遊客使用滾輪式行李箱，但這一條例似乎並沒有真正落實，訪客仍可使用這類行李箱，只不過威尼斯市區多為鵝卵石街道，滾輪式行李箱使用起來相當費力。

說到噪音問題，就不得不提義大利南部卡布里島（Capri）實行的「人字拖」禁令了。

卡布里島居民幾年前申訴大批遊客腳踩會發出噪音的鞋子滿街跑，嚴重影響他們的生活品質，當地政府於是禁止訪客穿夾腳拖鞋、木屐等等。

卡布里島居民幾年前申訴大批遊客腳踩會發出噪音的鞋子滿街跑，嚴重影響他們的生活品質。示意圖，圖片來源／Ingimage。

另一聯合國教科文組織世界遺產、五漁村（Cinque Terre）同樣禁止遊客穿著夾腳拖鞋、涼鞋攀爬登山步道，畢竟山路崎嶇，許多穿著拖鞋登山的遊客不是受傷、就是受困於半山腰，經常需要動員救援隊伍前往解救，對當地公共資源造成極大浪費。執意穿拖鞋登山的遊客可接獲50至2500歐元不等的罰單。

義大利的這些旅遊禁忌大多事出有因、其來有自，或可理解。

（本文出自2023.12.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）