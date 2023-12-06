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赴日伴手禮新選擇！無印良品「1點心」爆紅 網超嗨：非常好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
日本無印良品推出的「巧克力蘋果乾」在當地爆紅。路透社
日本無印良品推出的「巧克力蘋果乾」在當地爆紅。路透社

台灣人瘋出國旅遊，許多人也會買伴手禮回國，跟親朋好友一同分享喜悅。近日，一款點心在日本網路爆紅，一名日本網友點名無印良品推出的「巧克力蘋果乾」非常好吃，濃郁的巧克力與酸甜的蘋果完美結合，讓他也忍不住大力稱讚。不少日本人看了也為之心動，就連台灣網友也摩拳擦掌想去當地採購

日本網友在X（原名為推特）上發文分享，直指無印良品新出的1款甜點「巧克力蘋果乾（しみこみチョコ りんご）」非常好吃，推薦大家都去買買看，親自品嘗美好的滋味。根據日本無印良品官網的資訊，該款點心將青森縣產的蘋果浸漬在白巧克力醬中，食用時能嘗到酸甜的蘋果味及香甜的巧克力，兩者可說是絕配，單包售價含稅為490日圓（約新台幣104元）。

日本無印良品推出的「巧克力蘋果乾」在當地爆紅。圖／取自X@piyopiyobiyou
日本無印良品推出的「巧克力蘋果乾」在當地爆紅。圖／取自X@piyopiyobiyou

該款點心在日本爆紅，許多日本網友興奮地表示，「把蘋果浸到巧克力裡？以前都沒試過，絕對會去買的」、「如果有看到會去購買的」、「我來找找看」。買過的人也紛紛留言分享心得，「剛剛買來吃了，真的很美味」、「我有吃過，這個真的很好吃」、「美味得令人吃驚」、「雖然量不多還要490日圓，但真的很好吃呢！」

臉書粉專「魚漿夫婦」也分享該消息，更稱「這個最近真的超紅的啦～」，不少台灣網友看到後也大喊想吃吃看，「明天必須去」、「最佳伴手禮」、「之後買來吃吃看」，有些人也到台灣門市找尋該甜點，但目前台灣似乎沒有上架，「可能要找一下，應該沒有呢…」、「台灣都沒有，前陣子去無印順便找找之前說的那些商品幾乎都沒有，好想吃啊」。

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