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男童布置聖誕樹「點亮彩燈」下秒意外觸電 送醫2日後不治身亡
鄰近聖誕節，為了增添過節氣氛，許多家庭陸續開始在家中布置。然而，有名巴西年僅10歲的男童，在家幫忙裝飾聖誕樹時，點亮裝飾燈時的剎那，發生觸電意外，被父親發現時已不省人事，送醫急救後仍宣告不治。
根據《每日郵報》報導，10歲男童奧古斯托（Augusto Dalmaz Bonato）來自巴西聖保羅南部的坎普拉古（Campo Largo），上月30日，他被爸爸發現昏倒在聖誕樹旁，當下趕緊報警送醫，原來，當時男童正在開心地幫忙裝飾聖誕樹，不料點亮裝飾燈的當下，疑似意外觸電。即使進行急救，2天後奧古斯托仍不幸在加護病房離世。
姊姊卡羅琳娜（Carolina Dalmaz）是一名護理師，她悲痛表示，當下她盡一切努力試圖挽回弟弟的生命，「在我的職業中，我救過很多人，我以為這次我也可以救活他」，她還提到，弟弟非常喜歡聖誕節，卻沒想到在聖誕節前夕發生憾事。
據悉，奧古斯托的爺爺在兩週前離世，如今家人們面對連續兩個親人離世，相當心痛，母親在社群媒體發文表示：「我的兒子離開了我們，沒有任何言語可以表達我痛苦的心情。」
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