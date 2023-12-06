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去台灣旅遊租車好嗎？他提問遭南韓人勸退「真的累」 點名1交通工具超方便

聯合新聞網／ 綜合報導
有南韓網友表示，他去台灣旅遊想租車趴趴走，並詢問難易度如何，結果被其他人勸退。圖／路透社資料照
有南韓網友表示，他去台灣旅遊想租車趴趴走，並詢問難易度如何，結果被其他人勸退。圖／路透社資料照

不少外國旅客會來台灣自由行，但語言障礙和轉乘交通的難度，會讓有些人擔憂。日前有南韓網友表示，他想趁著假期帶家人去台灣旅遊，但因為是家庭旅行，想前往一些特殊景點不可能都用走路，勢必需要租車，但他查一下台灣道路看起來好像很難開，因此感到卻步，並發文詢問其他人「在台灣開車的難度如何」？貼文曝光掀起一陣討論，不少南韓網友紛紛勸退原PO，並說明理由。

有南韓網友在論壇theqoo發文表示，他近期規劃要帶全家人去台灣旅遊，但考量移動方便性，還是租汽車趴趴走最方便，而且一些景點不可能光靠走路和搭乘大眾運輸就能到達，但他上網查一下台灣道路街景卻感到卻步，「我瀏覽了一下，道路看起來很難啊」，並發文詢問其他南韓網友，是否有人去台灣租車旅遊，「我想知道難度怎麼樣」。

貼文曝光後引發一陣討論，一些曾去台灣旅遊的網友勸原PO別租車，「在台灣開車比較困難，巷子窄、機車又多，有些機車車主開得有點凶，不知道他們是從哪裡冒出來的」、「我去國外的話會仔細看看能不能開車，偶爾也會在國外開車，但在台灣看起來不容易嗚嗚嗚」、「在台灣開車真的很累...這是我這次去完的感受，而且我還目睹了一場機車車禍」。

在留言中，有些人建議原PO去台灣搭計程車最方便，「你就搭計程車旅遊吧」、「我去的時候是叫了一輛計程車」、「我覺得台灣計程車的旅遊價格便宜，服務也很好，你可以聯絡當地的旅行社。如果不介意不溝通的話，其實台灣一些大型火車站附近有很多計程車司機在等候」。

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