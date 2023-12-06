為失智母照護責任和家人絕裂 她無奈接手卻有人生新體悟

長照是現代社會面臨的難題之一，有些子女長期照護行動不便的長輩，產生巨大的勞力負擔，有可能會引發情緒方面的焦慮，甚至成為家庭問題。近來日本媒體，就報導了這麼一起長照的糾紛事件。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名高田道子的65歲女性，家中有一位哥哥和一位弟弟。由於87歲的母親患有失智症，無法獨自生活的關係，需要有人負責照顧。但道子因為自己還有家庭跟工作要顧，認為難以抽身，於是在商討過後，決定讓弟弟和弟媳照料母親。

然而有一天，道子卻收到多個母親的未接來電，留言「這樣下去我會被殺掉，道子救救我」、「我好久沒吃飯了」、「我不想再活下去了」。道子連忙聯絡弟弟問怎麼回事，弟弟則一頭霧水，說母親和平常一樣靜靜地在看電視。弟媳也表示自己一天24小時認真的在照料婆婆，沒有任何問題。

道子認為無風不起浪，仍不斷懷疑是否照顧過程有什麼差池，結果引起弟媳的不滿，認為她平常只偶爾來幫忙而已，卻有一堆意見，雙方因此感情決裂，對方也不願再繼續辛勞。道子只好自己負擔起照護母親的工作。不過，雖然照護過程很辛苦，好比說母親想要吃蛋糕，道子說蛋糕放在冰箱下層，母親卻說沒有等等的狀況，卻也讓道子獲得了不同的人生體悟。

然而有次她回家，看到母親躺在被窩裡，本來以為只是睡著了，結果發現她的手腳冰冷，呼吸也停止了，最終診斷死因為急性心肌梗塞。這也讓道子感到後悔，認為自己應該更早一點關心母親，而不只是把照養責任推給他人。