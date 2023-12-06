快訊

開幕1周就大排長龍！士林夜市開賣大陸傳統點心 網友不酸了：確實特別

性騷環抱下屬還說「好香」 懲戒法院前院長李伯道被監院彈劾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為失智母照護責任和家人絕裂 她無奈接手卻有人生新體悟

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性曾不願照顧失智母親，事後卻因此感到相當後悔。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性曾不願照顧失智母親，事後卻因此感到相當後悔。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

長照是現代社會面臨的難題之一，有些子女長期照護行動不便的長輩，產生巨大的勞力負擔，有可能會引發情緒方面的焦慮，甚至成為家庭問題。近來日本媒體，就報導了這麼一起長照的糾紛事件。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名高田道子的65歲女性，家中有一位哥哥和一位弟弟。由於87歲的母親患有失智症，無法獨自生活的關係，需要有人負責照顧。但道子因為自己還有家庭跟工作要顧，認為難以抽身，於是在商討過後，決定讓弟弟和弟媳照料母親。

然而有一天，道子卻收到多個母親的未接來電，留言「這樣下去我會被殺掉，道子救救我」、「我好久沒吃飯了」、「我不想再活下去了」。道子連忙聯絡弟弟問怎麼回事，弟弟則一頭霧水，說母親和平常一樣靜靜地在看電視。弟媳也表示自己一天24小時認真的在照料婆婆，沒有任何問題。

道子認為無風不起浪，仍不斷懷疑是否照顧過程有什麼差池，結果引起弟媳的不滿，認為她平常只偶爾來幫忙而已，卻有一堆意見，雙方因此感情決裂，對方也不願再繼續辛勞。道子只好自己負擔起照護母親的工作。不過，雖然照護過程很辛苦，好比說母親想要吃蛋糕，道子說蛋糕放在冰箱下層，母親卻說沒有等等的狀況，卻也讓道子獲得了不同的人生體悟。

然而有次她回家，看到母親躺在被窩裡，本來以為只是睡著了，結果發現她的手腳冰冷，呼吸也停止了，最終診斷死因為急性心肌梗塞。這也讓道子感到後悔，認為自己應該更早一點關心母親，而不只是把照養責任推給他人。

日本 長照

延伸閱讀

母親進安養院卻「一年半就走了」 生前常喊想回家讓她好後悔

父親八十大壽堅持要吃「壽司郎」 兒不解一問道出感人內情

40歲離婚人妻靠「爸爸活」賺錢養家 辛勞錢全為了女兒

女友見一夜情裸照怒提分手 渣男驚覺竟是「她」的復仇大計

相關新聞

凍死也要喝！「這款冰飲」成南韓國民飲料 業者揭背後原因

多數人都會想在寒冷冬日喝一杯熱飲取暖，不過對於南韓人而言，有一款冰飲卻令他們愛不釋手，天氣再冷都要買上一杯。綜合韓媒報導，近日有...

把港口寫成「屁」！日本北海道小樽市路標錯了30年 當地居民：沒人察覺

日本北海道觀光勝地小樽市的一處路標在懸掛約30年後，被發現英文翻譯出包，將表示港口的port誤植為poot。小樽市政府將...

去台灣旅遊租車好嗎？他提問遭南韓人勸退「真的累」 點名1交通工具超方便

不少外國旅客會來台灣自由行，但語言障礙和轉乘交通的難度，會讓有些人擔憂。日前有南韓網友表示，他想趁著假期帶家人去台灣旅遊，但因為是家庭旅行，想前往一些特殊景點不可能都用走路，勢必需要租車，...

為失智母照護責任和家人絕裂 她無奈接手卻有人生新體悟

長照是現代社會面臨的難題之一，有些子女長期照護行動不便的長輩，產生巨大的勞力負擔，有可能會引發情緒方面的焦慮，甚至成為家庭問題。近來日本媒體，就報導了這麼一起長照的糾紛事件。

日本鎌倉「鼠患」嚴重！台灣松鼠大量增生 水果遭偷吃、電話線被咬斷

日本神奈川鎌倉市居民最近因為一種外來生物不堪其擾，牠們不僅會跑到院子裡偷吃水果，還會咬斷電話線，甚至鎌倉大佛的寺院也成受...

有年輕化傾向！南韓毒品犯罪人數年增近5成 創歷年新高

南韓毒品犯罪猖獗，當局統計，今年1到10月緝捕毒品相關罪犯人數較去年同期增近5成，創歷史新高，其中逾3成年齡在10至29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。